Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme’de aşka geldi! Şahin eşini öpücük yağmuruna tuttu

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Çeşme'nin simge isimleri haline gelen Cedi Osman ve Ebru Şahin, güneş ve denizin tadını farklı mekanlarda çıkarmaya devam ediyor.

Ayayorgi Koyu'ndaki bir beach cluba giden çift, hem iskelede hem de denizde sergiledikleri romantik anlarıyla objektiflere yansıdı.