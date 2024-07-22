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Özge Ulusoy tatilini İtalya’da geçirecek!

Bodrum, Marmaris ve Göcek’teki pahalılıktan şikayet eden Özge Ulusoy, tatilini İtalya’da geçireceğini söyledi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 06:59
Özge Ulusoy tatilini İtalya’da geçirecek!

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Özge Ulusoy, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Tatili Eylül ayında yapacağını söyleyen ünlü model, "Çekimlerim var, onlar devam ediyor. Şu an ara ara tatil yapıyorum. Biraz havalar serinlesin ve sakinleşsin diye bekliyorum. Eylül ayında da hem yurt dışı hem de yurt içinde tatil yapacağım. Fiyatların da o dönemde düşeceğini düşünüyorum. Ailemin yazlığı var, oraya gideceğim. Tatili çekirdek çitleterek geçireceğim. Yazlıkçılık kazanacak" dedi.

Yunan adalarının ucuz olmasına değinen Ulusoy, "İnanılmaz fiyatlar duyuyorum ama gitmedim. Şu an orası için planımız yok" şeklinde konuştu. Ulusoy, yakın arkadaşlarına "o benim Kral Faruk'um" dediği iş insanı sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile tatil için İtalya'ya gitmeyi düşündüğünü söyledi. Öte yandan güzel manken, aşklarına nazar değmesinden korktuğu için sevgilisi ile aşklarını gözlerden uzakta yaşıyor.

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