Ünlü oyuncu Özge Özacar gönlünü iş insanı Oğuz Özmen’e kaptırdı! Sevgilisini öpücüklere boğdu

Son dönemlerde oynadığı sinema filmi ve dizilerdeki başarılı rolleri ile yıldızı parlayan Özge Özacar, gönlünü iş insanı Oğuz Özmen'e kaptırdı.
Son dönemlerde oynadığı sinema filmi ve dizilerdeki başarılı rolleri ile yıldızı parlayan Özge Özacar, gönlünü iş insanı Oğuz Özmen'e kaptırdı.
İstanbul'da sevgilisi ile birlikte görüntü vermekten kaçan başarılı oyuncu Özge Özacar, önceki gün ilk kez Bodrum'daki bir otelin plajında görüntülendi.
Sevgilisiyle sarmaş dolaş objektiflere yansıyan Özacar, sık sık sevgilisine sarıldı.
İkili, akşam saatlerinde bindikleri sürat teknesiyle mekândan ayrıldı.