Ünlü oyuncu Özge Özacar gönlünü iş insanı Oğuz Özmen’e kaptırdı! Sevgilisini öpücüklere boğdu

Son dönemlerde oynadığı sinema filmi ve dizilerdeki başarılı rolleri ile yıldızı parlayan Özge Özacar , gönlünü iş insanı Oğuz Özmen 'e kaptırdı.

İstanbul'da sevgilisi ile birlikte görüntü vermekten kaçan başarılı oyuncu Özge Özacar, önceki gün ilk kez Bodrum'daki bir otelin plajında görüntülendi.