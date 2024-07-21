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Hadise gönlünü aşka kapattı! Konserinin arasında mesajı sıkıştırdı: Kendimle aşırı huzurlu ve mutluyum

Popçu Hadise, Harbiye Açıkhava konserinin ikinci gününde de muhteşem bir şova imza attı. Aşka kapalı olduğunu belirten şarkıcı, ‘’Şu anki Hadise ile çok mutluyum’’ mesajı verdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 07:00 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 07:09
Hadise gönlünü aşka kapattı! Konserinin arasında mesajı sıkıştırdı: Kendimle aşırı huzurlu ve mutluyum

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Haffise, önceki akşam Harbiye Açıkhava'da ikinci kez sahne aldı.

Sahne performansını izlemeye gelenler arasında annesi, ablası ve şimdilerde birlikte aynı film projesinde yer aldığı yakın dostu oyuncu Seda Bakan da vardı.

Sevilen şarkıları ile dinleyicilerine Harbiye'de unutulmaz bir gece yaşatan Hadise, ilk yarıda giydiği elbisesiyle göz kamaştırdı.

Hadise, şarkılarının arasında "Yeni bir aşk falan mı var senin enerjin çok değişti diye soruyorlar. Bir kadının gülüşü, enerjisi, saç rengi ya da kilo alıp vermesi neden bir erkeğe bağlanıyor sürekli? Ben son 8-9 aydır kendim ile çok mutlu olduğumu görüyorum. Kendimle aşırı huzurlu ve mutluyum. Kendimi çok seviyorum" diyerek aşka kapalı olduğunu ifade etti.



'HEM ÇOK YETENEKLİ HEM DE ÇOK DOĞAL'
Hadise'yi dinlemeye gelen yakın dostu Seda Bakan da vardı. Soruları yanıtlayan oyuncu, "Bugün Hadise izleyeceğiz. Hadise o kadar yetenekli ve doğal ki. Herkes şokta ve herkes diyor ki kızım sen ilk defa yapıyorsun. Nasıl bu kadar iyi olabiliyorsun? Ben de ne yaptığımı bilmiyorum diyor ama muhteşem oynuyor'' dedi.

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