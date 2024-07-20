Barış Arduç ve Hande Erçel'den "Rüzgara Bırak" pozu... Alaçatı sokaklarında 4 hafta!

Çekimleri Çeşme'de gerçekleşen ve başrollerini Hande Erçel ile Barış Arduç'un paylaştığı "Rüzgara Bırak" filminin mesaisi tamamlandı. 4 haftada çekilen romantik komedi türündeki filmin son kareleri, Alaçatı sokaklarında alındı. Gece gündüz kamera önünde olan Arduç ve Erçel, çekimlerin bitiminde yönetmen Engin Erden ve görüntü yönetmeni Murat Can Gökçe ile birlikte magazin basınına poz verdi.

ETKİLEYİCİ ÖYKÜ!

Senaryosunu Ceylan Naz'ın yazdığı filmde, çocukluk yıllarında tanışan ve seneler sonra yeniden bir araya gelen Ege (Barış Arduç) ile Aslı'nın (Hande Erçel) öyküsü anlatılıyor. Ailesinin servetini bir kenara bırakıp doğa ile iç içe bir yaşam süren Ege ve aile şirketini ayakta tutmak için mücadele eden Aslı'nın hikayesi anlatılıyor.