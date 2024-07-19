Bergüzar Korel’in tatilde kullandığı havlunun fiyatı olay oldu! Sosyal medya çalkalandı

PAHALI TERCİH!

Ünlü isme sosyal medyada; 'Ama yaz sana ne kadar yakışmış', 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', "Sen yaz kraliçesisin' gibi yorumlar yapıldı.

Öte yandan Korel'in fotoğraflardaki dikkat çeken bir detayı da havlusu oldu. Dünyaca ünlü marka Dior'a ait olan panço havlunun değeri bin 600 dolar yani yaklaşık 53 bin TL değerindeydi.