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Bergüzar Korel'in tatilde kullandığı havlunun fiyatı olay oldu! Sosyal medya çalkalandı

İngiltere’den Türkiye’ye kesin dönüş yapan Bergüzar Korel, soluğu tatilde aldı. Tatil karelerini Instagram’dan paylaşan Korel’in, kurulanmak için kullandığı havlunun fiyatı ise yaklaşık 53 bin TL.

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 07:01 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 07:03
Bergüzar Korel’in tatilde kullandığı havlunun fiyatı olay oldu! Sosyal medya çalkalandı

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2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile dünyaevine giren Bergüzar Korel uzun zaman sonra ekrana dönmüştü. Bir süredir Londra'da yaşayan çift oğullarının eğitimi için de İngiltere'de yaşamaya karar vermişti.

Ünlü çift bu yıl aldıkları teklifler üzerine İstanbul'a geri döndü. Ülkeye döner dönmez soluğu tatilde alan Bergüzar Korel tatil karelerini peş peşe paylaştı.

Korel'in "Tamam yazı seviyorum kabul ama yine de çok da samimi olmayalım" notunu düştüğü şezlong pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

PAHALI TERCİH!
Ünlü isme sosyal medyada; 'Ama yaz sana ne kadar yakışmış', 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', "Sen yaz kraliçesisin' gibi yorumlar yapıldı.

Öte yandan Korel'in fotoğraflardaki dikkat çeken bir detayı da havlusu oldu. Dünyaca ünlü marka Dior'a ait olan panço havlunun değeri bin 600 dolar yani yaklaşık 53 bin TL değerindeydi.

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