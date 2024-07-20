Hadise sahnede kırmızı tulumuyla göz kamaştırdı! Gelen eleştirilere cevap verdi: Her halimle seksiyim

Kıyafeti hakkında bir ara sahnede hayranları ile sohbet eden şarkıcı, "Kapalıyım ama gayet seksiyim. Demek ki konu açıklık değil de beyinde bitiyor. Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Benim seyircilerim arasında kapalısı da var, mini etekle ile gelenide var. Beynimizi düzeltmemiz lazım" cümleleri ile ayakta alkışlandı.

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