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Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk evlendi! Düğüne ünlüler akın etti

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, mutluluğa bir ömür boyu “Evet” dedi. Çeşme’de evlenen çiftin düğününe ünlü isimler akın etti.

Ercan Akgün Ercan Akgün takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Haziran 2024 Güncelleme 29 Haziran 2024, 07:03
Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk evlendi! Düğüne ünlüler akın etti

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5 senedir birlikte olan Tolga Sarıtaş ve tasarımcı Zeynep Mayruk, önceki akşam Çeşme Alaçatı'da gerçekleşen törenle yaşamlarını birleştirdi. Siyah pantolon ve beyaz takım elbiseyle dünyaevine giren Sarıtaş'ın özel dikim damatlığı Levon Kordonciyan imzasını taşırken, Mayruk da Oscar de la Renta tasarımı gelinlik ve kendisinin hazırladığı after parti kıyafetiyle sevenlerinin beğenisini topladı. Gece boyu davetlilerle birlikte doyasıya eğlenen mutlu çiftin düğününe ailesi ve yakın arkadaşları katıldı. Nikahta damadın şahitliğini Ömer Durak, Sedat Demirtopuz ve Genco Özak yaparken, gelinin şahitliğini ise kız kardeşi Berçin Mayruk, Selin Sarper ve Begüm Ertuğrul yerine getirdi. Çok mutlu olduğunu dile getiren Mayruk, "Hayatımızın en güzel günü olduğunu düşünüyorum. Birazcık duyguluyum. En sevdiklerimizle beraberiz. Keyifli bir akşam geçireceğiz. Genel anlamda rahattım iki gündür inanılmaz heyecanlıyım. Bugün de rahattım ama en son Tolga beni almak için eve geldiğinde heyecan başladı. Hala üstümden atamadım ama iyiyim" dedi.

GELENEKSEL DÜĞÜN!
Gelin evine davul ve zurnayla giden Sarıtaş ise, "Gelenekleri yerine getirdik. Yuva kurmaya karar verdik. Çok özel ve güzel bir karar. Sevdiklerimizi de aramızda görünce, çok daha tadından yenmez oldu. Hep beraber eğleneceğiz bugün. Çok mutluyuz" dedi.

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