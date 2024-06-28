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Yıllar önce Londra'ya yerleşmişlerdi: Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten şaşırtan karar! Korel sosyal medya hesabından duyurdu

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç bu yıl iş yoğunlukları nedeniyle Londra’dan İstanbul’a dönüş yaptı. Çift, çocuklarının okul kayıtlarını da İstanbul’a taşıdı.

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 06:51 Güncelleme 28 Haziran 2024, 06:51
Yıllar önce Londra’ya yerleşmişlerdi: Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’ten şaşırtan karar! Korel sosyal medya hesabından duyurdu

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2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile nikah masasına oturan Bergüzar Korel uzun zaman sonra ekrana dönmüştü.

Bir süredir Londra'da yaşayan çift oğullarının eğitimi için İngiltere'ye yerleşmişti.

"Bizim ergen bir oğlumuz var artık, Ali 14 yaşında oldu. Çoğu kişi bilir küçüklüğünden beri müziğe büyük bir ilgisi vardı, eğitimini bu yönde almak istiyordu. Onun istediği okullar ve almak istediği eğitim oradaydı. Biz de bu şansı değerlendirmek istedik, güzel de bir okul kazandı. Gidip geliyoruz. Çok özlüyorum ülkemi, köklerimi ve arkadaşlarımı" diyen Korel ve eşi Ergenç kararını verdi.



GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR!
Londra'da aldıkları evi ünlü bir mimarın ellerine teslim eden çift, bu sene işleri nedeniyle İstanbul'a dönüş yaptı.

Sosyal medya hesabından döndüğünü duyuran Korel; "Evet geldim ve her günümün tadını çıkarıyorum. İşler, arkadaşlar, yapılması gerekenler, yavrular, ev derken hiçbir şey paylaşmak için zaman olmuyor sanırım içinden de gelmiyor. O kadar özlemişim ki her şeyi ve herkesi..." dedi.

Çocukların okul kayıtlarını da yaptıran Korel ve Ergenç, şimdilerde yeni sezon için dizilerle görüşmeler yapıyor.

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