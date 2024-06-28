Yıllar önce Londra’ya yerleşmişlerdi: Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’ten şaşırtan karar! Korel sosyal medya hesabından duyurdu

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR! Londra'da aldıkları evi ünlü bir mimarın ellerine teslim eden çift, bu sene işleri nedeniyle İstanbul 'a dönüş yaptı.

Sosyal medya hesabından döndüğünü duyuran Korel; "Evet geldim ve her günümün tadını çıkarıyorum. İşler, arkadaşlar, yapılması gerekenler, yavrular, ev derken hiçbir şey paylaşmak için zaman olmuyor sanırım içinden de gelmiyor. O kadar özlemişim ki her şeyi ve herkesi..." dedi.

Çocukların okul kayıtlarını da yaptıran Korel ve Ergenç, şimdilerde yeni sezon için dizilerle görüşmeler yapıyor.