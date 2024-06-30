Kenan Yıldız ve Aleyna Kalaycıoğlu’dan flaş hamle! Tam aşk başladı derken ikili bir anda...

İPLER KOPTU! Karşılıklı takibe başlayan ikili arasında aşk iddialarına da yükselmişti. Aşkın ilk kıvılcımının atıldığı sosyal medyada, bazı takipçiler de ikiliyi yakıştırmıştı.

Daha sonra Kenan Yıldız da Kalaycıoğlu'nun fotoğraflarını beğenmelere doyamamıştı. Fakat geçtiğimiz gün ikili karşılıklı takibi bıraktı. Aralarında ne yaşandı bilinmez ama kısa süreli takipleşme ve beğeni faslının ardından ikili ipleri tamamen kopardı.