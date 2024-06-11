Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın ilk göz ağrısı İrem Kutluay 18’lik genç kız oldu

2005-2018 yılları arasında evli kalan Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın İrem Kutluay ve Ömer Kutluay adlarında iki evladı olmuştu. 6 yıl önce olaylı bir şekilde boşanan ikilinin, nafaka anlaşmazlığı zaman zaman magazin manşetlerinde yer edinmişti. İbrahim Kutluay ve Demet Şener, şimdi ise ilk göz ağrıları İrem Kutluay ile gündeme geldi.

Kutluay ve Şener'in kızı İrem Kutluay, büyüyüp genç kız oldu. Şener ise 18 yaşında basan kızının doğum gününe özel bir paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi. Şener, İrem'in hem şimdiki hallerini hem de çocukluk yıllarına ait kareleri Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

"KRALİÇENİN PRENSESİ"

Şener, paylaşımının altına da "Benim iyi huylu, zarif, güzel kızım. Yeni yaşın sana mucizelerle gelsin. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. İyi ki benim kızımsın... Hep çok mutlu ol. İyi ki doğdun annem" notunu düştü. Kısa sürede gündem olan paylaşımda İrem Kutluay'ın son hali dikkat çekti. 18'lik genç kız olan İrem'e sosyal medya kullanıcıları iltifat yağdırırken ünlü isimlerden de yorum gecikmedi. Özge Ulusoy "Annesi güzel ötesi kızı kainat güzeli" derken Petek Dinçöz, "Allah'ım 41 kere maşallah, kraliçenin prensesi" yorumunda bulundu. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan İrem Kutluay'a binlerce de beğeni geldi.