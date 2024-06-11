Serenay Sarıkaya sevgilisi Mert Demir’i yalnız bırakmadı! Nefes problemi yaşadığı için ameliyat oldu sevgilisi yanından ayrılmadı





BİR SÜREDİR ŞİKAYETÇİYDİ!

Solunum sıkıntısı çözülen Demir ameliyat olurken Serenay Sarıkaya da sevgilisini yalnız bırakmadı. Sevgilisinin baş ucundan ayrılmayan Sarıkaya, Mert Demir'i olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.