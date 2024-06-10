Aslıhan Karalar Game Of Thrones’un oyuncusuyla aynı filmde! Şimdiden Hintçe öğrenmeye başladı

Bunun için Hintçe öğrenmeye başladı. Güzel oyuncu, "Bu film benim uluslararası arenaya açılmamı sağlayacak. O yüzden rolüme çok çalışıyorum. Hint kültürünü yakından inceliyorum" açıklamasını yaptı. Bu arada Aslıhan Karalar'a Game Of Thrones'un bir oyuncusunun da eşlik edeceği vurgulandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN