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Aslıhan Karalar Game Of Thrones'un oyuncusuyla aynı filmde! Şimdiden Hintçe öğrenmeye başladı

Türk oyuncular rotayı Batı’ya kırdı. Ancak Aslıhan Karalar farklı davrandı. Hint sinema sektörü Bollywood’da başrolü kaptı... Hintçe öğrenmeye başladı. Bu arada Aslıhan Karalar'a Game Of Thrones'un bir oyuncusunun da eşlik edeceği vurgulandı.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 07:01 Güncelleme 10 Haziran 2024, 07:02
Aslıhan Karalar Game Of Thrones’un oyuncusuyla aynı filmde! Şimdiden Hintçe öğrenmeye başladı

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Podyumlardan bir güzel daha sinema sektörüne hızlı bir giriş yaptı.

2017 yılındaki Best Model of The World Yarışması'nda birinci olan Aslıhan Karalar, sınırları aştı.

Dizilerde rol alıp ekrana ısınan güzel oyuncu, yabancı yapımcıların da dikkatini çekmeyi başardı. Dünyaya meydan okuyan Hint sinema sektörünün kapısından giriş yaptı.

Bollywood için çekilecek projede başrolü kaptı. Hindu bir doktoru canlandıracağı açıklandı.

Bunun için Hintçe öğrenmeye başladı. Güzel oyuncu, "Bu film benim uluslararası arenaya açılmamı sağlayacak. O yüzden rolüme çok çalışıyorum. Hint kültürünü yakından inceliyorum" açıklamasını yaptı. Bu arada Aslıhan Karalar'a Game Of Thrones'un bir oyuncusunun da eşlik edeceği vurgulandı.

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