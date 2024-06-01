Alan için geri sayım: 1 milyon TL ödüllü yarışma 13 Haziran’da ATV ekranında

Dünya televizyonlarından eşsiz bir yarışma, reytingleri alt üst eden bir oyun, zamana karşı bir bilgi mücadelesi Alan 13 Haziran'da atv ekranlarına geliyor... Sistemin rastgele seçtiği bir yarışmacı çevresinde bulunan rakiplerinden birini düello yapmak üzere seçiyor. Seçtiği rakibinin kategorisinde düello için karşı karşıya geliyorlar.

45'er saniyesi olan yarışmacılar ağırlıklı olarak görseldeki kişi veya nesneyi bilmeye çalıştıkları düellolarda yarışıyor. Doğru cevap verildiğinde sıra rakiplerine geçerken yanlış cevap verilirse doğru cevap verene kadar aynı görsel ekranda kalmaya devam ediyor. "Pas" denildiğinde sürelerinden 3 saniye gidiyor ve yeni bir görsel ekrana geliyor. Süresi biten yarışmacı elenerek yarışmadan ayrılıyor, kazanan kişi düelloyla devam etmek isterse alanındaki rakiplerinden birini daha seçiyor ve yeni bir düello başlıyor. En büyük alana sahip olan yarışmacı 100.000 TL kazanıyor. Yarışmada büyük ödül ise 1 milyon TL...