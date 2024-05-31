Hadise oyuncu oluyor! Seda Bakan destekledi: 8 bölümlük dizi için 10 milyon lirayı cebine indirdi!

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Verdiği konserlerle ve oynadığı reklam filmleriyle gündemden düşmeyen popçu Hadise, iddialara göre kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

Şarkılarıyla milyonlarca hayranını coşturan Hadise'nin, oyunculuk teklifini kabul ettiği konuşuluyor. Uzun zamandır gelen teklifleri geri çeviren Hadise, bu kez gelen milyonluk teklife hayır diyemedi. Bir dijital platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizi için Hadise'ye 10 milyon lira teklif edildi.