Muradına erdi!

Fenerbahçe'nin Milli futbolcularından Çağlar Söyüncü, geçtiğimiz hafta moda tasarımcısı sevgilisi Serra Pakdemir ile nişanlanmıştı. Sosyal medya hesaplarından nişan karelerini yayınlayan ünlü çift, günler sonra nikah masasına oturdu. 14 Haziran'da başlayacak olan "Avrupa Futbol Şampiyonası" için Türkiye A Milli Futbol Takımı'na çağrılan Çağlar Söyüncü, hazırlık maçları öncesinde dünyaevine girdi. Bodrum'da nikah masasına oturan çiftin düğününe futbol dünyasından pek çok isim katıldı.



YILDIZLAR GEÇİDİ!

Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Caner Erkin, Cenk Tosun, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci gibi yeşil sahaların yıldızları da düğündeydi. Düğün sonrası düzenlenen partide ünlü DJ çiftin yakın arkadaşı Mahmut Orhan da sahne aldı. Çağlar Söyüncü ve Serra Pakdemir'in düğün töreninden kareler sosyal medyadan paylaşıldı. Söyüncü ve Pakdemir'in nikah karelerine sosyal medyada; 'Hayırlı olsun', 'Gayet hoş görünüyorlar' ve 'Ömür boyu mutluluklar' gibi yorumlar yapıldı.

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