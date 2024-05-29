Pelin Akil eşi Anıl Altan'a sert çıktı! "Kendi kendine sevin!"

HERKES ŞAŞIRDI! Sevincini kızlarıyla poz vererek kutlayan Anıl Altan , eşinden hiç beklemediği bir tepki gördü.

Akil bir takipçinin, "Alin ve Lina'nın tam olarak Galatarasaylı olduğunu düşünmüyorum. Eleştiriyorum bu fotoyu" yorumunu görünce kocasına patladı.

Akil'in "Ben de yani fotoğrafları gördüm ne alaka dedim? Ok kutluyorum Galatasaraylıları da, kızlarla koymak ne alaka? Kendi kendine sevin!" cevabını görenler şaştı kaldı. Oyuncunun ciddi mi olduğu yoksa şaka mı yaptığı merak edildi.