Serenay Sarıkaya ve Ahmet Kural aşk mı yaşadı? Şarkıcı Tuğba Ekinci’den bomba itiraf: Bildiğin kaçmış Ahmet yani...

"FLÖRTLERİ OLDU"

"Kimse bilmiyor bunu. Kısa bir flörtleri oldu. Ahmet de benim çok yakın arkadaşım" diyerek anlatmaya başlayan Ekinci, Serenay Sarıkaya'nın o zamanlarda 17 yaşında olduğunu söyledi ve şunları iddia etti: "Ahmet bir gün bana, 'Bodrum'a gittik bitti ilişkimiz' dedi. 'Neden?' diye sordum. 'Her köşede magazinciyle konuşmak istedi, benle haber yapmak istedi. Ben de kaçtım geldim' dedi. Bildiğin kaçmış Ahmet yani... Tabii Ahmet o zaman popüler. Serenay'ın basın merakı yüzünden Ahmet kaçtı. Serenay hep böyle bir kız oldu, yani basını doğru kullanan."

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