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Serenay Sarıkaya ve Ahmet Kural aşk mı yaşadı? Şarkıcı Tuğba Ekinci'den bomba itiraf: Bildiğin kaçmış Ahmet yani...

Şimdilerde Mert Demir ile birlikte olan Serenay Sarıkaya, önceden Cem Yılmaz, Çağatay Ulusoy ve Kerem Bürsin ile yaşadığı aşklarla çok konuşulmuştu. Mert Demir ile olan ilişkisinin reklam olduğu konuşulan Serenay Sarıkaya hakkında bomba iddia Tuğba Ekinci'den geldi. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, 17 yaşında Ahmet Kural ile aşk yaşamış. Ama Sarıkaya’nın o dönem popüler olma çabaları ve basın merakı ilişkiyi bitirmiş.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 07:00 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 07:00
Serenay Sarıkaya ve Ahmet Kural aşk mı yaşadı? Şarkıcı Tuğba Ekinci’den bomba itiraf: Bildiğin kaçmış Ahmet yani...

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Cem Yılmaz, Çağatay Ulusoy ve Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla bilenen ve rol aldığı her dizide parlayan Serenay Sarıkaya şu sıralar Mert Demir ile aşk yaşıyor.

Kimine göre reklam aşkı olan bu ilişkiye dair güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde sessizliğini bozmuş; "Böyle şeyler mi kaldı arkadaşlar" diyerek çıkan iddialara isyan etmişti.

Ancak Sarıkaya hakkındaki iddialar da bitmiyor.

Son olarak Tuğba Ekinci katıldığı bir programda Serenay Sarıkaya hakkında bir iddiada bulundu.

Ekinci'nin söylediğine göre; Sarıkaya, bir dönem Ahmet Kural ile aşk yaşadı.

"FLÖRTLERİ OLDU"
"Kimse bilmiyor bunu. Kısa bir flörtleri oldu. Ahmet de benim çok yakın arkadaşım" diyerek anlatmaya başlayan Ekinci, Serenay Sarıkaya'nın o zamanlarda 17 yaşında olduğunu söyledi ve şunları iddia etti: "Ahmet bir gün bana, 'Bodrum'a gittik bitti ilişkimiz' dedi. 'Neden?' diye sordum. 'Her köşede magazinciyle konuşmak istedi, benle haber yapmak istedi. Ben de kaçtım geldim' dedi. Bildiğin kaçmış Ahmet yani... Tabii Ahmet o zaman popüler. Serenay'ın basın merakı yüzünden Ahmet kaçtı. Serenay hep böyle bir kız oldu, yani basını doğru kullanan."

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