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Ekranlardan uzak hayat yaşıyordu! Elçin Sangu sonunda ortaya çıktı: Canım nasıl isterse...

Uzun süredir ortalarda gözükmeyen Elçin Sangu, sonunda ortaya çıktı. Ekranlardan uzak olan oyuncu, aylardır online oyun oynadığını söyledi.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 07:02 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 07:04
Ekranlardan uzak hayat yaşıyordu! Elçin Sangu sonunda ortaya çıktı: Canım nasıl isterse...

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Ekranlardan uzunca bir süredir ayrı olan güzel oyuncu Elçin Sangu, takipçilerinin 'Nereye kayboldun?' sorusuna cevap verdi.

'Baldur's Gate' adlı oyunu oynamakla meşgul olduğunu belirten Sangu'nun cevabı sosyal medyada gündem oldu.

Sangu, ardından bir açıklama daha yaparak, "Sadece çok oyun oynuyorum ve canım nasıl isterse, eğlenmek için öyle oynuyorum. Gamer'ım diyemem, demem. Oynamayı seviyorum, o kadar. Sakin..." dedi.

EKRANLARDAN UZAK!
Dizi, film ve çeşitli projelerden neredeyse 1 yıldır uzak olan Sangu'nun uzun süredir gelen teklifleri de reddettiği iddia ediliyor. Kendini uzunca bir süredir online oyunlara adayan güzel oyuncu, artık ne davetlerde ne de törenlerde boy gösteriyor.

Oyunculuk olarak gündemden düşen Sangu'nun artık neredeyse tamamen kendini online ortama yönlendirdiği konuşuluyor. Sosyal medyayı da eskisi gibi aktif kullanmayan 38 yaşındaki güzelin, hayranları "Güzeller oyun oynamaz" mesajları yağırdı.

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