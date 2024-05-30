Ala Tokel ve Bertuğ Yıldırım yakalanınca kaçacak yer aradı! Arkadaşları Danla Bilic ve Doğan Alemdar arasında aşk dedikoduları...

Gazetecileri görünce bir hayli şaşıran Ala Tokel ve Bertuğ Yıldırım adeta kaçacak yer aradı.

Yıldırım'ın yanında futbolcu arkadaşı Doğan Alemdar da vardı. Tokel'in yanında ise yakın arkadaşı fenomen Danla Bilic'in olması gözlerden kaçmadı.