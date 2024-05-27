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Tiyatro 'er meydanı'

Cem Özer, genç oyuncuların tiyatroya ilgisini değerlendirdi. “Orası er meydanı, oradan geçmeden başarılı olunmaz” dedi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 07:02
Tiyatro ’er meydanı’

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İstanbul'da Metin Akay'ın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonla Emshape 3. şubesini açtı. Açılışa Cem Özer, Özge Ulusoy, Açelya Elmas gibi ünlü isimler katıldı. Cem Özer gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Genç oyunların tiyatroya ağırlık vermeleriyle ilgili olarak konuştu. "Orası er meydanı. Oradan geçmeden olmaz. Sinemanın zorluğu vardır ama sahneye çıktığınız zaman seyirciyle başbaşasınız" dedi. Oyuncuların estetik yaptırmalarını da diline dolayan Özer, "Yapmasınlar. Dünyaca ünlü starların hepsi normal" diye konuştu. Bu arada Özer'e eski eşi Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat ile sosyal medyada çekip paylaştıkları görüntüler soruldu. Şöyle konuştu: Bayılıyorum. Nejat'ın okuduğu bölüm bu. Yönetmen olacak inşallah. Şimdilerde ödev olarak çekiyor o görüntüleri. Oğlum bu işleri çok seviyor

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