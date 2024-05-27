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Hadise'nin konser dansı olay oldu! Sahnede şiddet eğilimli koreografi: Erkek dansçılarına tokat attı! Sosyal medyada tepki topladı...

Ünlü popçu, bir kameramanı “Frikik çekmek istiyorsun” diye azarladı. Ancak kendisi sahnede şiddet eğilimli bir koreografi yapıp erkek dansçılarına tokat atınca tepki topladı...

UFUK ÖZCAN UFUK ÖZCAN takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 07:02 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 07:03
Hadise’nin konser dansı olay oldu! Sahnede şiddet eğilimli koreografi: Erkek dansçılarına tokat attı! Sosyal medyada tepki topladı...

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Türkiye'nin en çok kazanan sanatçıları arasında yer alan Hadise, bir konserde kendisini çeken kameramanı fırçalamış ve "frikik çekmek istiyorsun?" diye ithamda bulunmuştu. Daha sonra ise seyirciye dönüp "Artık susmayacağım" diyerek alkışı da almıştı.

O konsere katılan misafirlerin videolarında Hadise, kendisi bizzat "bilerek ve isteyerek" frikik vermiş ve sosyal medyalarda boy boy videoları dönmüştü. Geçtiğimiz günkü konserinde de bir şarkı sırasında erkek dansçılarına dönüp vuruyormuş gibi yapıp dansçıları kendileri yere atıyordu.

Tabi böyle bir durum ne olursa olsun "erkeğe şiddete" girmiyor mu? Şimdi bu videoları izleyen milyonlarca insan şiddete eğilim göstermez mi?

Kendisine gelince ortalığı yangın yerine çeviren Hadise Açıkgöz, erkek dansçıları üzerinden "Güçlü kadınım" imajı vermek isterken o dansçılara yapılan muameleyi kamuoyuna bırakıyorum.

KENDİNİ ÖDÜLLENDİRDİ
Son zamanlarda ekranların vazgeçilmez isimlerinden olan yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, duyduğuma göre kendisini ödüllendirmiş. Uzun süredir Ford F- 150 bir pikap bir arabaya binen Uraz Kaygılaroğlu, garajına Mercedes marka bir araba eklemiş.

Pikap'ın genişliğinden dolayı İstanbul'da otopark sorunu yaşayan Uraz Kaygılaroğlu, başarılarını kendisine Mercedes C serisi bir araba alarak taçlandırmış. Bunun için kesenin ağzına açan 3 milyon lira gibi bir rakam ödeyen Uraz Kaygılaroğlu'na hayırlı olsun diyorum…

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