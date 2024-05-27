Hadise’nin konser dansı olay oldu! Sahnede şiddet eğilimli koreografi: Erkek dansçılarına tokat attı! Sosyal medyada tepki topladı...

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Türkiye'nin en çok kazanan sanatçıları arasında yer alan Hadise, bir konserde kendisini çeken kameramanı fırçalamış ve "frikik çekmek istiyorsun?" diye ithamda bulunmuştu. Daha sonra ise seyirciye dönüp "Artık susmayacağım" diyerek alkışı da almıştı.

O konsere katılan misafirlerin videolarında Hadise, kendisi bizzat "bilerek ve isteyerek" frikik vermiş ve sosyal medyalarda boy boy videoları dönmüştü. Geçtiğimiz günkü konserinde de bir şarkı sırasında erkek dansçılarına dönüp vuruyormuş gibi yapıp dansçıları kendileri yere atıyordu.