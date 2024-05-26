Bade İşçil'den Mert Demir ve Serenay Sarıkaya yorumu! "Erkekler kadına her zaman muhtaç..."

ERKEKLER MUHTAÇ

"Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'nın aşkının reklam aşkı olduğu söyleniyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna İşçil, "Bu Serenay'a yarayan bir şey değil, öyle bir şey varsa da bu kadını gücünü gösteriyor. Eğer öyleyse de erkekler kadına her zaman muhtaç demektir, Ben Serenay'la çok samimi değilim ama öyle bir şey olduğunu sanmıyorum" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN