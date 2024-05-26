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Bade İşçil'den Mert Demir ve Serenay Sarıkaya yorumu! "Erkekler kadına her zaman muhtaç..."

2016 yılında, oğlu Azur'un babası Malkoç Süalp'ten boşandıktan sonra aşk defterini kapatan Banu İşçil son dönemlerde platonik aşkıyla gündeme geliyor. Son olarak spor yaparken görüntülenen Bade İşçil, Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'nın reklam aşkı söylentileri hakkında konuştu. İşte Bade İşçil'in o açıklamaları...

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 07:00 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 07:03
Bade İşçil’den Mert Demir ve Serenay Sarıkaya yorumu! Erkekler kadına her zaman muhtaç...

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Bade İşçil, önceki gün spor yaparken Bebek'te görüntülendi.

İşçil, "Ben sıkı bir Fenerbahçe taraftarıyım. Maçtan önce de totem yaptım ve Galatasaray'ı yendik faydası Benim renklerim sarı, lacivert... "dedi.

Aşk hayatıyla ilgili de kısaca konuşan İşçil, "Platonik olan aşkımı sevmeye devam ediyorum" diyerek ser verip sır vermedi.

ERKEKLER MUHTAÇ
"Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'nın aşkının reklam aşkı olduğu söyleniyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna İşçil, "Bu Serenay'a yarayan bir şey değil, öyle bir şey varsa da bu kadını gücünü gösteriyor. Eğer öyleyse de erkekler kadına her zaman muhtaç demektir, Ben Serenay'la çok samimi değilim ama öyle bir şey olduğunu sanmıyorum" diye konuştu.

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