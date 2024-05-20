Yusuf Yazıcı’dan eşi Melisa Aslı Pamuk’a milyonluk düğün hediyesi! 1.5 milyon Euro’ya Nice’ten...

İkili bir açıklama yapmazken nikahın Fransa'da kıyıldığı vurgulandı. Başarılı futbolcu Yusuf Yazıcı ise eşine düğün hediyesi için de kesenin ağzını açtı.

Fransa'nın sosyetik tatil kenti Nice'den 1.5 milyon Euro'ya (Yaklaşık 53 milyon TL) deniz manzaralı bir ev aldı. Melisa, eşinin bu jesti karşısında havalara uçtu. Hatta güzel oyuncu deniz manzaralı ultra lüks evini kendi zevkine göre döşemeye başladı.