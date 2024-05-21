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Ünlü oyuncu Pelin Akil'den çok konuşulacak sözler: "Eşim etek de giyebilir oje de sürebilir"

Pelin Akil, erkeklerin etek giymesine ve oje sürmesine olumlu yaklaştı. Akil, yurt dışını örnek göstererek, “Eşim etek de giyebilir oje de sürebilir” diyerek eşini bu konuda destekleyeceğini söyledi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 07:01 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 07:01
Ünlü oyuncu Pelin Akil’den çok konuşulacak sözler: Eşim etek de giyebilir oje de sürebilir

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Pelin Akil, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Fit kalmak adına kendini spora veren Akil, "Spor yaptığım zamanlar kendimi çok iyi hissediyorum. 7 kilo verdim. Her gün düzenli yürüyüş yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Ailesinden de bahseden oyuncu, "Kızlarım Alin ve Lina, babalarına çok düşkün... Bazen onların babalarına çok düşkün olduğunu görünce tabi kırılıyorum. Bizim evde televizyon hafta sonları açık olur, onun dışında çocuklar televizyon izlemiyor" dedi.

"OĞLUMU DA DESTEKLERİM"
Gazetecilerin, "Ülkemizde bazı erkek sanatçılar sahneye; etek, topuklu ayakkabı ve oje sürerek çıkıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Akil," Dünyada erkekler ojede sürüyor, etek de giyiyor, makyaj da yapıyor. Yurt dışında kimse sokakta bir etekli erkek gördüğünde dönüp bakmıyor. Benim eşimin de bir sürü küpesi var ve değişik değişik takıyor" şeklinde konuştu.

Akil, "Eşiniz Anıl bey etek giyse, oje sürse tepkiniz ne olur" sorusuna şöyle cevap verdi: "Çok tatlı ve güzel olabilir. Eğer oğlum olursa ve o da etek giyerse onu da desteklerim." ifadelerini kullandı.

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