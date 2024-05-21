Ünlü oyuncu Pelin Akil'den çok konuşulacak sözler: "Eşim etek de giyebilir oje de sürebilir"

Ailesinden de bahseden oyuncu, "Kızlarım Alin ve Lina, babalarına çok düşkün... Bazen onların babalarına çok düşkün olduğunu görünce tabi kırılıyorum. Bizim evde televizyon hafta sonları açık olur, onun dışında çocuklar televizyon izlemiyor" dedi.

"OĞLUMU DA DESTEKLERİM"

Gazetecilerin, "Ülkemizde bazı erkek sanatçılar sahneye; etek, topuklu ayakkabı ve oje sürerek çıkıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Akil," Dünyada erkekler ojede sürüyor, etek de giyiyor, makyaj da yapıyor. Yurt dışında kimse sokakta bir etekli erkek gördüğünde dönüp bakmıyor. Benim eşimin de bir sürü küpesi var ve değişik değişik takıyor" şeklinde konuştu.