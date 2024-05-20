Kıvanç Tatlıtuğ 12 milyon TL’yi elinin tersiyle itti! Kuveyt’ten gelen teklifi böyle reddetti...

Özellikle Arap dünyasında ciddi bir hayran kitlesi oluştu. Ve hayranları onun içi kesenin ağzını açtı.

Son olarak Kuveyt li Arap işadamı mağaza açılışı için Tatlıtuğ'u Kuveyt'e davet etti.

Bunun için kesenin ağzını açıp 350 bin dolar (Yaklaşık 12 milyon TL) verdi. Hatta özel uçak bile tahsis edeceğini söyledi. Ancak Tatlıtuğ teklifi kabul etmedi. Hayır cevabını gönderdi.