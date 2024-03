İstanbul cep yakıyor! Çırağan Sarayı’nda bir kişilik iftar yemeği 4100 TL oldu | Ankara ve İzmir’de durumlar nasıl?

YENİ REKLAM YILDIZI

Brezilyalı oyuncu ve model Jessica May, uzun süredir Türkiye'de yaşıyordu. Senelerdir Türk vatandaşı olmak isteyen ve yatırımlarını Türkiye'ye yapan Jessica May, geçtiğimiz yıl sonunda bu arzusuna kavuşmuştu. Ekranların en sempatik isimlerinden olan Jessica May, bir Türk bakliyat markasının yüzü olmuş. Duyduğuma göre yaklaşık bu anlaşmadan 1 milyon 500 bin lira gibi rakam kazanacakmış...