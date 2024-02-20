Sevgilisi Nail Gönenli ile yollarını ayırmışlardı | Çağla Şikel'den yeni sürpriz! "Nazardan korkuyorum"

Gazeteciler ile kısaca sohbet eden Şikel, "Çocuklar ile beraber geldim, ilk kez birlikte seyredeceğiz. Hocalarımız ve beraber çalıştığımız insanlar da burada... Çocukların ikisinin de dövüş merakı var ama boks dövüşmek için yapılan bir spor değil... Biz çocuklar ile ailece yapıyoruz. Bayağı uzun zamandır çalışıyorum, boks konusunda teknik bilgim var" diyerek gülümsedi.