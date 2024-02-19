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Gönül kapılarını açtı: Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş 4. kez nikah masasına mı oturacak?

Ebru Gündeş, 2021 yılında Reza Zerrab'tan boşandıktan sonra gönül kapılarını kapatmıştı. Yaşadığı zorlu süreci geride bırakan Gündeş, aşk adına da yeni adımlar atmaya başladı. İşte sizler için derlediğimiz 19 Şubat tarihli Saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Şubat 2024 Güncelleme 19 Şubat 2024, 07:02
Gönül kapılarını açtı: Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş 4. kez nikah masasına mı oturacak?

Ebru Gündeş, 2021 yılında Reza Zerrab'tan boşandıktan sonra gönül kapılarını kapatmıştı. Yaşadığı zorlu süreci geride bırakan Gündeş, aşk adına da yeni adımlar atmaya başladı.

Hatta başarılı ismin, şu sıralar yeniden gelin olmaya hazırlandığı da magazin kulislerindeki yerini aldı. Gündeş'in kalbine giren ismin ise Murat Özdemir olduğu öne sürüldü. Gündeş'in Özdemir'le nikah masasına oturacağı gündemde ancak iki cepheden de henüz bir açıklama gelmedi.

'CAN'DAN SAHNE!
Ünlü sanatçı Sibel Can, önceki gece Maslak'ta sahnedeydi. Amor Gariboviç imzalı siyah elbisesi, ölçülü makyajı ve açık taranmış saçları ile muhteşem görünen Can, geniş repertuarı ile misafirlerine adeta müzik şöleni verdi. Yaz-kış konserlerine devam eden Can, Haziran ayında start vereceği senfoni konser serisinin hazırlıklarına da başladı.



CANIMIZI YAKTI
Başarılı oyuncu Özge Özder ve müzisyen eşi Sinan Güleryüz, kızları Luna ile birlikte Ataşehir'de görüntülendi. Gazetecilere poz veren çift, her şeyin yolunda olduğunu belirtti. Yakında ekranlara döneceğinin müjdesini veren Özder, "Beni heyecanlandıran yeni projeler var. İçlerinden okuyup beğendiğimiz ve anlaşmak üzere olduğumuz bir projede var. Şimdilik büyüsü bozulmasın isterim ama güzel şeyler olacak" dedi.

AKLIMIZDAN ÇIKMIYOR!
Hayvan hakları konusunda birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan ünlü isim, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen kedi ölümü hakkında soru yönelten gazetecilere, "Hatırlattığınız kötü oldu canımızı yakan bir durum. Günlerdir kafamızı yoruyor ama asıl üzücü olan bu cani insanların aldıkları sonuç... Bizler, hayvan hakları derneğimizde ve anayasa mahkemesinde hayvan hakları mücadelesi veriyoruz. Artık bu konuda bir şeylerin düzelmesi gerekiyor" dedi.



DERTLİ İKİLİ!
İbrahim Tatlıses, önceki gün Şişli'de sahne aldı. Unutulmaz gecede imparatoru dinlemeye gelenlerin arasında ünlü sanatçı Cansever'de vardı. Tatlıses'in Cansever'i sahneye davet etmesi üzerine "Dertli Dertli" parçasını seslendiren ikili sürpriz düetleriyle kulakların pasını sildi.



SÜRPRİZ KUTLAMA!
Alişan ve eşi Buse Varol, geçtiğimiz gün Ataşehir'deydi. Eliz ve Burak'ın doğum gününü kutlayan ünlü çift, eğlenceli dakikalar geçirdi. Doğum günü etkinliğinde misafirlerini ağırlayan çift, keyifli kutlama sonrası gazetecilere poz verdi. Alişan ve Buse Varol, "Çocukların doğum günüydü, onlara sürpriz yaptık. Maalesef çabuk büyüyorlar, keşke hep böyle kalsalar" diyerek gazetecilere kolaylıklar diledi.

TOPUKLU MAĞDURU!
Şarkıcı Ziynet Sali, önceki gün hayranlarıyla bir araya geldi. Konser için mavi ve ışıltılı mini bir elbise tercih eden şarkıcı, pembe renkli yüksek topuklu bir ayakkabıyla tamamlandı. Sali, güzelliğinden ödün vererek ayakkabısını çıkarıp terlikle sahnede durdu. Ayakkabısının ayağına vurduğunu söyleyen Sali, "10 cm topukluyu çıkarınca kaldık yine 1.69" dedi.

LASTİK AŞERDİ!
Metin Yıldız 4,5 aylık hamile eşi Ceylan Yılmaz ile bir açılışa katıldı. Muhabirlerin, "Ceylan hanım aş eriyor mu, sizden neler istedi?'' sorusunu yanıtlayan Yıldız, "Gece uyuyorum, 'Metin kalk' dedi. 'Ne oldu canım?' dedim 'canım lastik çekti' dedi. Ya insanın canı Yeşil Erik, Karpuz, İncir falan çeker, valla bunun canı Traktör lastiği çekti. Cihangirde oturuyorum nerden bulayım sana traktör lastiği yat canım yat' dedim'' diyerek güldürdü.
Doğan SAVAŞ

MUTLULUĞUN KARESİ!
Ünlü oyuncu Songül Öden, 2020 yılında iş insanı Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift geçtiğimiz ay bebek sahibi oldu. Larin adını verdikleri kızının doğum fotoğrafını takipçileri ile paylaştı. Öden fotoğrafa, "Ömrümün en güzel doğum günü hediyesi...Yaklaşık 20 gündür tam zamanlı bir işe girdim. Güzel mesajlarınıza/aramalarına dönemiyorum bağışlayın. İyi dilekleriniz, armağanlarınız, yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Çevremde binlerce güzel insanla sarmalandığım için şükürler olsun" notunu düştü.

UNUTULMAZ DÜET!
Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Kayseri'de sahne aldı. Sanatçı, Kayserililerin yoğun ilgi gösterdiği konserinde, "Sevdan Olmasa", "Ateşle Oynama", "İşte Öyle Bir Şey", "Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım" ve "İçimdeki Fırtına" gibi Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarını izleyenlerle düet yaptı.

BU TARZ BENİM!
Doğuş, önceki gece Maslak'ta bir mekanda sahne aldı. Sahne öncesinde soruları yanıtlayan Doğuş, "Biraz ara vermiştim ama sahalara geri döndüm. Bundan sonra devam edeceğiz. Ben İstanbul'a dönüş yaptım. Azerbaycan'dan İstanbul'a döndüm. Çocuklarım gidip geliyor, ben gidip geliyorum, arayı da o şekilde kapatıyoruz. Çocuklar Azerbaycan'da..." dedi.

GÜLÜMSETEN YORUM!
Tarzı hakkında da konuşan Doğuş, "Özcan Deniz, hiç beni taklit etme. Bu tarz bana ait ama sen de bu tarzı yapmaya çalışıyorsun. Bu tarz bana ait. Onu çok seviyorum" diyerek gülümsedi.

EN BÜYÜK ACI!
"Kardeşlerim', yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti.

Dizinin önceki gün yayınlanan bölümünde kısaca şunlar yaşandı; Ömer, Asiye'ye veda etti ama bu hayatının en büyük acısı oldu. Emel ise ablasını çok özlerken; Ömer ona sahip çıkmaya çalışır. Süsen de Ömer'e destek olur. Nebahat, Ayla'ya Berk'in babasının gerçek yüzünü göstermek için fikir verir. Ayla, gizli kayıt alıp Berk'e babasının yalanlarını göstermek için harekete geçer. Ayaz ile Ömer, Asiye'nin katilinin peşine düşer. Orhan ise beklenmedik bir gerçekle yüzleşir. Eski sevgilisi Ayten, çocuğu Cansu'nun babasının Orhan olduğunu açıklar. Ömer Asiye'nin katilini Ayaz'la yakalar ve o sırada polisler gelir.

YENİ TEKLİSİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI!
Son yıllarda viral olan; "Bezdim Valla", "Yarınlar", "Kopardılar Seni Benden", "Gidebildiğin Yerdeyim" gibi şarkılara imza atan sevilen şarkıcı Fundyy, 'Gönlümün Hudutları' adlı yeni teklisini piyasaya çıkardı. Söz ve müzik Fundyy'e ait şarkıya yönetmen Buğra Karaçam eşliğinde Ankara'da klip çekildi.

HAVALI SERENAY
Hem başarılı kariyer hayatı hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, uçak yolculuğundan fotoğraf paylaştı. Güzel oyuncunun göz altı bantıyla fotoğraf çekildiği doğal hali çok beğenildi. Seranay, takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.

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