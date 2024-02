Gönül kapılarını açtı: Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş 4. kez nikah masasına mı oturacak?

'CAN'DAN SAHNE!

Ünlü sanatçı Sibel Can, önceki gece Maslak'ta sahnedeydi. Amor Gariboviç imzalı siyah elbisesi, ölçülü makyajı ve açık taranmış saçları ile muhteşem görünen Can, geniş repertuarı ile misafirlerine adeta müzik şöleni verdi. Yaz-kış konserlerine devam eden Can, Haziran ayında start vereceği senfoni konser serisinin hazırlıklarına da başladı.