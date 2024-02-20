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Eski aşıklar Kerem Alışık ve Ebru Gündeş çok konuşulmuştu | 4.kez nikah masasına oturuyor! Damat bakın kim çıktı...

Dördüncü kez evlenecek olan Ebru Gündeş’in nikah tarihi belli oldu. Ünlü sanatçı, Ramazan Bayramı’nın hemen ardından Murat Özdemir ile dünyaevine girecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Şubat 2024 Güncelleme 20 Şubat 2024, 07:02
Eski aşıklar Kerem Alışık ve Ebru Gündeş çok konuşulmuştu | 4.kez nikah masasına oturuyor! Damat bakın kim çıktı...

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 2011 yılında kucağına aldığı kızı Alara'nın babası olan Reza Zarrab'dan kendisini aldattığı gerekçesiyle 2021 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı.

Bir süre yeni bir ilişkiye kendini kapatan Gündeş, kısa süre önce aşkı iş insanı Murat Özdemir'de bulmuştu. Özdemir sürpriz bir şekilde Gündeş'e evlilik teklifinde bulunmuştu.

Ünlü sanatçı ise bu teklife 'evet' demişti. Yeniden evlenmeye hazırlanan Gündeş'in nikah tarihide belli oldu. İlk eşinden 2, ikinci eşinden 1 çocuğu olan Murat Özdemir'in evlenme teklifini kabul eden Gündeş, Ramazan Bayramı'ndan sonra nikâh masasına oturacak.

Özdemir'in bir an önce evlenmek istediği söylense de Gündeş'in yoğun sahne programı nedeniyle nikah, Nisan ayının sonuna bırakıldı. İlk evliliğini 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile ikinci evliliğini ise 2002 yılında avukat Ömer Durak ile yapan Gündeş, 2010 yılında iş insanı Reza Zarrab'la evlenmişti. Ünlü sanatçının dördünce kez nikah masasına oturacak.

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