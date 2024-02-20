Eski aşıklar Kerem Alışık ve Ebru Gündeş çok konuşulmuştu | 4.kez nikah masasına oturuyor! Damat bakın kim çıktı...

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 2011 yılında kucağına aldığı kızı Alara'nın babası olan Reza Zarrab'dan kendisini aldattığı gerekçesiyle 2021 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı.

Bir süre yeni bir ilişkiye kendini kapatan Gündeş, kısa süre önce aşkı iş insanı Murat Özdemir'de bulmuştu. Özdemir sürpriz bir şekilde Gündeş'e evlilik teklifinde bulunmuştu.