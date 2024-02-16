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Leyla'sını bulmuş | Ali Atay'dan eşi Hazal Kaya hakkında bomba itiraflar: İlk günkü gibi kıskanıyorum hem de!

Hazal Kaya ile 5 yıl önce evlenen Ali Atay, katıldığı bir programda özel hayatına dair açıklamalarıyla gündem oldu. Atay, eşi Hazal Kaya'yı kıskandığını "Kıskanıyorum. Bende kıskançlık duygusu var. Bunu gizlemiyorum. Karımı kıskanmıyorum diyemem, o da kıskanıyor. İlk günkü gibi kıskanıyorum hem de! Gerçekten net bunu yaşıyorum..." sözleriyle ifade etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Şubat 2024 Güncelleme 16 Şubat 2024, 07:05
Leyla’sını bulmuş | Ali Atay’dan eşi Hazal Kaya hakkında bomba itiraflar: İlk günkü gibi kıskanıyorum hem de!

Hazal Kaya ile 5 yıl önce evlenen Ali Atay, katıldığı bir programda özel hayatına dair açıklamalarıyla gündem oldu.

Sunucunun "Sen Leyla'nı buldun mu?" sorusuna Atay, şu yanıtı verdi: Kavgalar dövüşler, birbirimizi hırpalamalar, bir kitap okursun hani paramparça edersin ya kitabı, biz gerçekten birbirimize öyle davranıyoruz, şefkat de var hırçınlık da...

Bunu konuşuyoruz da; artık diyorsun ki karanlık tarafıyla da Leyla, aydınlık tarafıyla da Leyla, benim hayatımı işgal eden bir Leyla ve ben onu bulmuşum diyebiliyorum..."

"KISKANIYORUM"
Atay, eşi Hazal Kaya'yı kıskandığını "Kıskanıyorum. Bende kıskançlık duygusu var. Bunu gizlemiyorum. Karımı kıskanmıyorum diyemem, o da kıskanıyor. İlk günkü gibi kıskanıyorum hem de! Gerçekten net bunu yaşıyorum..." sözleriyle ifade etti.

Sunucunun "Hazal'dan korkuyor musun?" sorusu üzerine "Hazal'dan kim korkmaz? Hazal'dan korkulur çünkü güçlü bir kadın. En sevdiğim şey, ilişkilerimde de güçlü insan, ayakta durabilen, istikrarlı, güven veren; bir kadının böyle olması... Evimde böyle bir kadın var" yanıtını verdi.

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