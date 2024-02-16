Leyla’sını bulmuş | Ali Atay’dan eşi Hazal Kaya hakkında bomba itiraflar: İlk günkü gibi kıskanıyorum hem de!

Hazal Kaya ile 5 yıl önce evlenen Ali Atay, katıldığı bir programda özel hayatına dair açıklamalarıyla gündem oldu.

Sunucunun "Sen Leyla'nı buldun mu?" sorusuna Atay, şu yanıtı verdi: Kavgalar dövüşler, birbirimizi hırpalamalar, bir kitap okursun hani paramparça edersin ya kitabı, biz gerçekten birbirimize öyle davranıyoruz, şefkat de var hırçınlık da...