Doğum Türkiye’de olacak! Anne olmaya hazırlanan Burcu Biricik’ten samimi açıklamalar: Kendimi nadasa çekmiş oldum

Biricik, önceki gün Etiler'de bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü isim, "Kız çocuğu çok başka derler ama bakacağız, göreceğiz. Emre çok mutlu, 'kız çocuğu babaya düşkün olur' tezinden dolayı... Emre zaten kız çocuğu olacağı konusunda çok emindi, öyle de oldu" şeklinde konuştu.