Dünyaca ünlü isimler Grammy Ödüllerime damga vurdu! Kırmızı halıda şıklık yarışı: Billie Eilish, Billy Joel, Burna Boy, Dua Lipa...

İLKLER YAŞANDI! The Beatles için 2022'de hazırlanan animasyon video klip "I'm Only Sleeping" ise "En İyi Klip" ödülünün sahibi oldu.

"Yılın Kaydı" ödülünü "Flowers" ile Miley Cyrus ilk kez alırken "En İyi Yeni Sanatçı" ödülü Victoria Monet'nin, "En İyi Geleneksel Pop Vokal Albümü" ödülü ise "Bewitched" ile Laufey'in oldu. Miley Cyrus, "Flowers" albümüyle "En İyi Solo Pop Performansı" ödülünü, SZA, Phoebe Bridgers ile kaydettiği "Ghost in the Machine" ile "En İyi Grup/İkili Pop Performansı" ödülünü kazandı.