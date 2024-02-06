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Dünyaca ünlü isimler "Grammy Ödülleri"me damga vurdu! Kırmızı halıda şıklık yarışı: Billie Eilish, Billy Joel, Burna Boy, Dua Lipa...

“Grammy Ödülleri”, önceki akşam gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. 66’ncısı düzenlenen törende yıldızlar geçidi yaşandı. Dünyaca ünlü isimler kırmızı halıda şıklık yarışına girdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Şubat 2024 Güncelleme 06 Şubat 2024, 07:02
Dünyaca ünlü isimler Grammy Ödüllerime damga vurdu! Kırmızı halıda şıklık yarışı: Billie Eilish, Billy Joel, Burna Boy, Dua Lipa...

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy'de ödüller sahiplerini buldu.

ABD'nin Los Angeles kentinde gerçekleştirilen ve sunuculuğunu Trevor Noah'ın üstlendiği törende Billie Eilish, Billy Joel, Burna Boy, Dua Lipa, Joni Mitchell, Luke Combs, Olivia Rodrigo, Travis Scott ve Miley Cyrus sahne aldı.

"Yılın Albümü" ödülünü "Midnights" ile Taylor Swift kazanırken "What Was I Made For?" çalışmasıyla "Yılın Şarkısı" ödülüne Billie Eilish değer görüldü.

İLKLER YAŞANDI!
The Beatles için 2022'de hazırlanan animasyon video klip "I'm Only Sleeping" ise "En İyi Klip" ödülünün sahibi oldu.

"Yılın Kaydı" ödülünü "Flowers" ile Miley Cyrus ilk kez alırken "En İyi Yeni Sanatçı" ödülü Victoria Monet'nin, "En İyi Geleneksel Pop Vokal Albümü" ödülü ise "Bewitched" ile Laufey'in oldu. Miley Cyrus, "Flowers" albümüyle "En İyi Solo Pop Performansı" ödülünü, SZA, Phoebe Bridgers ile kaydettiği "Ghost in the Machine" ile "En İyi Grup/İkili Pop Performansı" ödülünü kazandı.

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