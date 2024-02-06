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Akın Akınözü'nün tenis aşkı! Cihangir'de eşofmanlarıyla objektiflere yansıdı: "Antrenmanım vardı, oradan çıktım"

Akın Akınözü, önceki akşam Cihangir'de eşofmanlarıyla objektiflere yansıdı. İşte sizler için derlediğimiz 6 Şubat TAKVİM yurttan ve dünyadan saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Şubat 2024 Güncelleme 06 Şubat 2024, 07:02
Akın Akınözü’nün tenis aşkı! Cihangir’de eşofmanlarıyla objektiflere yansıdı: Antrenmanım vardı, oradan çıktım

Akın Akınözü, önceki akşam Cihangir'de eşofmanlarıyla objektiflere yansıdı. Tenise başladığını söyleyen oyuncu, "Tenis antrenmanım vardı, oradan çıktım. Şimdi anneme ziyarete gideceğim" dedi. Bir Fransız kozmetik markasının yüzü olarak geçen günlerde Marakeş'e giderek reklam çekimlerine katılan Akınözü, "Fransız markasının böyle yüzü olabilmek, orada yer almak beni mutlu edebiliyor" ifadelerini kullandı. (Doğan SAVAŞ)



EĞLENCE ZAMANI!
Pelin Karahan, önceki gün oğulları Ali Demir ve Eyüp Can ile birlikte Ataşehir'deydi. Karahan, Hupalupa Aile Eğlence Merkezi'nde çocuklarıyla birlikte doyasıya eğlendi. Daha sonra 'Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi'ni ziyaret eden Karahan, gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak, "Her şey yolunda gidiyor. Bugün çocukların günü, onlarla birlikte ben de çok eğlendim'' şeklinde konuştu.

NAZAR BONCUĞU UYARISI!
Güzel oyuncu Wilma Elles, çocuklarıyla birlikte Ataşehir'de bir AVM'de görüntülendi. Doğum kilolarından kısa sürede kurtulan Elles, fit haliyle dikkat çekti. Kucağında bebeği ile poz veren Elles fotoğrafın altına ''Nazar boncuğu koymayı unutmayın'' diyerek kendisini görüntüleyen gazetecilere kolaylıklar diledi.



'UYU MELEĞİM'
Kıbrıs'tan geldikleri Adıyaman'da konaklayan ve 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonucu yaşamını yitiren ve ülkelerinde "Şampiyon Melekler" olarak adlandırılan kolej öğrencileri için Yeşim Salkım, yazıp bestelediği "Uyu Meleğim" adlı şarkıyı kendisi seslendirdi. Yaşanılan bu acıya kayıtsız kalmayan Salkım, "Bu şarkıyı yaparken 'Şampiyon Melekleri' yaşatmak ve bir anne olarak tüm evlatlarını kaybeden annelerin duygularına tercüman olmak istedim" dedi.



GÖZ KAMAŞTIRDI
Petek Dinçöz, önceki gün Muğla'da sahneye çıktı. Türk pop müziğinin sevilen ismi Dinçöz'ün performansıyla zirveye ulaşan gece, iş, siyaset ve sanat dünyasından birçok önemli ismi ağırladı. Gecenin en çarpıcı anlarından biri, Petek Dinçöz, sahneye Tolga Çam imzalı özel bir kıyafetle çıktı. Sanatçının şıklığı kadar sesiyle de büyülediği gece, katılımcılardan tam not aldı.



YORGUNLUK ATTI!
Oyuncu Ebru Şam, yurtdışı tatiline çıktı. Ailesi Almanya'da yaşayan Şam, arkadaşları ile Almanya, Belçika ve Hollanda tatilinden karelerini paylaştı. Yeni projeler için görüşmelere de başlayan Şam, yoğun geçen set günlerinin yorgunluğunu attı.



AİLE KARIŞIYOR!
"Ben Bu Cihana Sığmazam"ın yeni bölüm konusu şöyle; Tutuklu yargılanmak için cezaevine giren Leyla'yı içeride iyi günler beklememektedir. Koğuşta Töze adında bir kadın daha ilk günden ona rahatsızlık verme başlar. Cezayir, Leyla'nın deposuna uyuşturucu koyan kişinin Erman olduğunu düşünmektedir. Karısının masumiyetini kanıtlamak için hemen harekete geçer. PLANLAR YAPILIYOR!
Erman'ın önceliği ise Tazıyev'i Atakan'ın elinden kurtarmaktır. Müfit'in yardımıyla Tazıyev'in cezaevine nakil bilgilerini öğrenerek konvoya saldırma planı yapar.



ÇOCUKLAR KANATLANDI!
"Harika Kanatlar" filminin galası, önceki gün Nişantaşı'nda yapıldı. Film, birbirinden etkileyici animasyon sahneleri ile çocukların beğenisine sunuldu. 4 Şubat'ta gerçekleşen ön gösterimde Çetin Altay, Gürgen Öz, Seda Üren, Nur Gümüşdoğrayan, Berat Efe Parlar gibi isimler bir araya geldi. Ünlü isimler, animasyon filmini çocukları ile birlikte izledi.

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