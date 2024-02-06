Akın Akınözü'nün tenis aşkı! Cihangir'de eşofmanlarıyla objektiflere yansıdı: "Antrenmanım vardı, oradan çıktım"

Akın Akınözü, önceki akşam Cihangir'de eşofmanlarıyla objektiflere yansıdı. Tenise başladığını söyleyen oyuncu, "Tenis antrenmanım vardı, oradan çıktım. Şimdi anneme ziyarete gideceğim" dedi. Bir Fransız kozmetik markasının yüzü olarak geçen günlerde Marakeş'e giderek reklam çekimlerine katılan Akınözü, "Fransız markasının böyle yüzü olabilmek, orada yer almak beni mutlu edebiliyor" ifadelerini kullandı. (Doğan SAVAŞ)
'UYU MELEĞİM'
Kıbrıs'tan geldikleri Adıyaman'da konaklayan ve 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonucu yaşamını yitiren ve ülkelerinde "Şampiyon Melekler" olarak adlandırılan kolej öğrencileri için Yeşim Salkım, yazıp bestelediği "Uyu Meleğim" adlı şarkıyı kendisi seslendirdi. Yaşanılan bu acıya kayıtsız kalmayan Salkım, "Bu şarkıyı yaparken 'Şampiyon Melekleri' yaşatmak ve bir anne olarak tüm evlatlarını kaybeden annelerin duygularına tercüman olmak istedim" dedi.