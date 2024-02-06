Akın Akınözü'nün tenis aşkı! Cihangir'de eşofmanlarıyla objektiflere yansıdı: "Antrenmanım vardı, oradan çıktım"

Akın Akınözü, önceki akşam Cihangir'de eşofmanlarıyla objektiflere yansıdı. Tenise başladığını söyleyen oyuncu, "Tenis antrenmanım vardı, oradan çıktım. Şimdi anneme ziyarete gideceğim" dedi. Bir Fransız kozmetik markasının yüzü olarak geçen günlerde Marakeş'e giderek reklam çekimlerine katılan Akınözü, "Fransız markasının böyle yüzü olabilmek, orada yer almak beni mutlu edebiliyor" ifadelerini kullandı. (Doğan SAVAŞ)





EĞLENCE ZAMANI!

Pelin Karahan, önceki gün oğulları Ali Demir ve Eyüp Can ile birlikte Ataşehir'deydi. Karahan, Hupalupa Aile Eğlence Merkezi'nde çocuklarıyla birlikte doyasıya eğlendi. Daha sonra 'Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi'ni ziyaret eden Karahan, gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak, "Her şey yolunda gidiyor. Bugün çocukların günü, onlarla birlikte ben de çok eğlendim'' şeklinde konuştu.



NAZAR BONCUĞU UYARISI!

Güzel oyuncu Wilma Elles, çocuklarıyla birlikte Ataşehir'de bir AVM'de görüntülendi. Doğum kilolarından kısa sürede kurtulan Elles, fit haliyle dikkat çekti. Kucağında bebeği ile poz veren Elles fotoğrafın altına ''Nazar boncuğu koymayı unutmayın'' diyerek kendisini görüntüleyen gazetecilere kolaylıklar diledi.