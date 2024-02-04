10 yıllık evliliklerini ’yasak aşk’ yıkmıştı | Emir İçgören’den gizemli güzelle baş başa kahvaltı! Zeynep Beşerler sorulunca...

Güzel oyunu Zeynep Beşerler, 2013 yılında iş insanı Emir İçgören'le evlendi. Ekrandan elini eteğini çekti. Bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Ünlü çift mutlu evlilikleriyle herkesi imrendirdi.
Güzel oyunu Zeynep Beşerler, 2013 yılında iş insanı Emir İçgören'le evlendi. Ekrandan elini eteğini çekti. Bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Ünlü çift mutlu evlilikleriyle herkesi imrendirdi.
Ancak bu mutluluk göründüğü gibi değildi. İddiaya göre Beşerler eşi tarafından aldatıldığını öğrendi. Hiç düşünmeden boşanma davası açıp 7 yaşındaki oğlunun velayetini de istedi. Emir İçgören ise davanın bitmesini beklemeden özel hayatına hareket getirdi.
Önceki gün sabah saatlerinde Etiler'de bir güzelle kahvaltı etmek için bir araya geldi. Ancak gazetecileri görünce panikledi. Yanındaki güzeli mekanda yalnız bırakarak mekandan uzaklaştı. Gizemli güzel de görüntü vermemek için yüzünü gizlemeye çalıştı.
İçgören, mekandaki kız arkadaşını on beş dakika sonra arabası ile almaya geldi ama gazetecileri görünce yine es geçti. Gizemli güzel bir taksiye, binip gözlerden kayboldu.
Emir İçgören ise ihanet iddiaları sorulunca siniri bozuldu: Aldatma haberleri yalan, ayrıca beni niye çekiyorsunuz, ben oyuncu değilim, gidin Zeynep'i çekin. Ben o defteri kapadım, bir daha barışma olmaz.