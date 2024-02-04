10 yıllık evliliklerini ’yasak aşk’ yıkmıştı | Emir İçgören’den gizemli güzelle baş başa kahvaltı! Zeynep Beşerler sorulunca...

İçgören, mekandaki kız arkadaşını on beş dakika sonra arabası ile almaya geldi ama gazetecileri görünce yine es geçti. Gizemli güzel bir taksiye, binip gözlerden kayboldu.

Emir İçgören ise ihanet iddiaları sorulunca siniri bozuldu: Aldatma haberleri yalan, ayrıca beni niye çekiyorsunuz, ben oyuncu değilim, gidin Zeynep'i çekin. Ben o defteri kapadım, bir daha barışma olmaz.