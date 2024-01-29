SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Bakü’de Manga’ya sevgi pankartları! 4 bin kişinin katıldığı konserde Ferman Akgül Bakü izleyicisine teşekkür etti

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Manga’ya sevgi pankartları açıldı. 4 bin kişinin katıldığı konserde, Ferman Akgül herkese teşekkür etti. İşte sizler için derlediğimiz 29 Ocak TAKVİM saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Ocak 2024 Güncelleme 29 Ocak 2024, 07:03
Bakü’de Manga’ya sevgi pankartları! 4 bin kişinin katıldığı konserde Ferman Akgül Bakü izleyicisine teşekkür etti

Türkiye'de alternatif müziğin öncü gruplarından olan Manga 20'nci yılını kutlamaya hazırlanırken, hem yurt içinde hem de yurt dışında konserlerine devam ediyor. Manga önceki akşam Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Baki İdman Sarayı'nda 4 bin kişiye konser verdi.

Biletler her zamanki gibi günler öncesinden tükendi. Grubun hayranları her şarkıya eşlik ederken Manga seyircisine sürpriz yaparak bir Azeri klasiği olan 'Ayrılık' şarkısını seslendirdi. Coşku içinde geçen konserin sonunda grubun solisti Ferman Akgül Bakü izleyicisine teşekkür etti.



ÇEKİRDEK AİLE YEMEKTE
Gökhan Türkmen, önceki akşam Maslak'ta objektiflere yansıdı. Eşi Sinem Aksoy ve kızlarıyla akşam yemeğine çıktıklarını ifade eden Türkmen, küçük kızı Leyla Ada'nın utangaç tavırlar sergilemesi sonrası objektiflere büyük kızı Nil Tona ile aile pozu verdi. Gökhan Türkmen, ojeli tırnakları ve aksesuarlarıyla dikkat çekti.

MARKAM ÇOK BEĞENİLDİ
Berdan Mardini, Ayna Sahne adlı mekanın açılışında sahne aldı. Özel repertuar hazırlayan Mardini, mekanı dolduran hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Mardini, kozmetik markasının da çok beğenildiğini söyledi.

TAM DESTEK
Başarılı oyuncu Turgay Tanülkü, son zamanlarda yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren arabesk müziğin yıldız adaylarından Hüseyin İmre'nin 'Mecbur' isimli şarkısının klibinde oynadı. İmre'ye tam destek veren oyuncu, klipte bir de şiir okudu. Başarılı oyuncu Tanülkü "Ses getirecek isimlere her zaman destek veririm" dedi.



ÖNEMLİ OLAN ELBİSE DEĞİL SES
Güzel sanatçı Derya Uluğ, geçtiğimiz akşam bir hotelde sahne aldı. Özel imzalı taşlarla süslü elbisesiyle çok şık görünen Uluğ, "Sahnede şık ve fit görünmek önemli, ben de buna zaman harcıyorum. Ama asıl önemli olan sahnede müzikle varolmak" dedi.



BOL KAHKAHALI SOHBET
Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalındaki programının ilk konuğu, şarkıcı Selen Görgüzel oldu. Kerimoğlu'nun soruları ve Görgüzel'in cevapları kahkaha dolu sahnelere yol açtı. Program sosyal medyada da konuşuldu.



MODELLİK HOBİ OLDU
Koreograf Gökhan Duman, önceki gün defile sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özge Ulusoy ve Şevval Şahin gibi ünlü isimleri defileye hazırlayan Oğuz, "Türkiye'de artık model bulmak çok kolay değil. Modellik bir meslek olmaktan çıktı. Bir hobi oldu'' dedi.

KADIN RUHUNU ANLAMAM ZAMAN ALDI
Sanatçı Özcan Deniz önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Konserde en sevilen şarkılarını seslendirdi. Deniz, 'Dön Desem' adlı şarkısı için de itirafta bulundu. Ünlü sanatçı şunları söyledi: Bu şarkı, kadın ruhuna yazılmış çok zekice bir şarkı. Bunu yeni anladım. Erkek ruhlu bir şarkı olsa bunu 10 yıldan daha önce fark ederdim ama kadın ruhuna hitap ettiği için anlamam 10 yıldan fazla sürdü.

SİMGE'NİN 3 BİN 500 KİŞİLİK KOROSU
Başarlı pop sanatçısı Simge, İstanbul'da fırtına gibi esti. Kış turnesine artık gelenek olduğu üzere akustik bir konserle start verdi. Konserde Simge şarkılarını 3 bin 500 hayranıyla tek bir ağızdan söyledi. Dünden bugüne hit şarkılarını seslendirdi. "Benim en büyük vokalim hayranlarım. Onlarsız ben hiçbir şeyim. Şarkılarımı onlarla söylemek büyük keyif" dedi...



ALEYNA TİLKİ SAHNELERE GERİ DÖNDÜ
Uzun süredir konser vermeyen ve kendisinin engellendiğini iddia eden Aleyna Tilki önceki akşam Kıbrıs Elexus Hotel'de sahneye çıktı. Konuklara unutulmaz bir gece yaşatan Aleyna, ilk albümünün de müjdesini verdi. Dansları, şarkıları ve bitmek tükenmeyen enerjisiyle seyirciyi kendine hayran bırakan Aleyna Tilki formundan hiçbir şey kaybetmediğini de gösterdi. Genç popçu, "Sahneleri ve şarkı söylemeyi çok özlemiştim. Yeniden sahnede olmak güzeldi" dedi...



ALTIN ELBİSELİ KADIN!
Başarılı sanatçı Bengü, bir otelde konser verdi. Sahne kıyafeti ve fit görüntüsü hakkında konuşan güzel şarkıcı, "15 yaşından beri spor yapıyorum. Hamileyken bile spor yaptım" dedi. Bengü, erkek şarkıcıların yüzlerine yaptırdıkları botoks ile ilgili de şunları söyledi: Erkeklere botoks yakışmıyor. Çünkü erkekler yaşlandıkça daha karizmatik oluyor. Ben yüzümü nemlendiriyorum, vitamin alıyorum. Çizgiler ile yaşlanmayı seviyorum.



ÖMER'İN ANNESİYLE VEDASI
ATV'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de önceki akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. Suzan olay yerinde hayatını kaybetti. Akif, Süreyya'yı tutuklanmaması için sessiz kalmaya ikna etti. Kötü haberi öğrenen Ömer ve Yaman soluğu hastanede aldı. Ancak en zor görev Ömer'e kaldı. Ömer morgda annesini teşhis ederken gözyaşları içerisinde vedalaştı. Yaman, ona çarpan otomobilin sürücüsünün peşine düştü. Tolga, Yasminlerde ders çalışırken Sado'nun videosunu izleyerek tüm gerçekleri öğrendi. Gökhan, oğlu Berk'in verdiği parayı tüm parayı kaybetti. Matematik yarışmasında 1. olan Ömer kazandığı başarıyı annesine ithaf etti. Eren Ailesi'nin kapısını çalan avukat ise kötü haber getirdi. Şengül evi ipotek ettirerek yüklü miktarda para çekmiştir. Bu para ödenmezse ev satışa çıkacaktır. Borcu ödemek için herkes el birliği ile işe güce sarılır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde silahlı saldırı! 2 katil zanlısı yakalandı, 47 kişi gözaltına alındı | Saldırıda DEAŞ şüphesi
Geri sayım başladı! AK Parti’de büyük gün! 15 başlıkta gerçek belediyecilik anlatılacak
Türk Telekom
SON DAKİKA