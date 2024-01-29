Bakü’de Manga’ya sevgi pankartları! 4 bin kişinin katıldığı konserde Ferman Akgül Bakü izleyicisine teşekkür etti

ÖNEMLİ OLAN ELBİSE DEĞİL SES Güzel sanatçı Derya Uluğ, geçtiğimiz akşam bir hotelde sahne aldı. Özel imzalı taşlarla süslü elbisesiyle çok şık görünen Uluğ, "Sahnede şık ve fit görünmek önemli, ben de buna zaman harcıyorum. Ama asıl önemli olan sahnede müzikle varolmak" dedi.





MODELLİK HOBİ OLDU

Koreograf Gökhan Duman, önceki gün defile sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özge Ulusoy ve Şevval Şahin gibi ünlü isimleri defileye hazırlayan Oğuz, "Türkiye'de artık model bulmak çok kolay değil. Modellik bir meslek olmaktan çıktı. Bir hobi oldu'' dedi.

KADIN RUHUNU ANLAMAM ZAMAN ALDI

Sanatçı Özcan Deniz önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Konserde en sevilen şarkılarını seslendirdi. Deniz, 'Dön Desem' adlı şarkısı için de itirafta bulundu. Ünlü sanatçı şunları söyledi: Bu şarkı, kadın ruhuna yazılmış çok zekice bir şarkı. Bunu yeni anladım. Erkek ruhlu bir şarkı olsa bunu 10 yıldan daha önce fark ederdim ama kadın ruhuna hitap ettiği için anlamam 10 yıldan fazla sürdü.

SİMGE'NİN 3 BİN 500 KİŞİLİK KOROSU

Başarlı pop sanatçısı Simge, İstanbul'da fırtına gibi esti. Kış turnesine artık gelenek olduğu üzere akustik bir konserle start verdi. Konserde Simge şarkılarını 3 bin 500 hayranıyla tek bir ağızdan söyledi. Dünden bugüne hit şarkılarını seslendirdi. "Benim en büyük vokalim hayranlarım. Onlarsız ben hiçbir şeyim. Şarkılarımı onlarla söylemek büyük keyif" dedi...