Bakü’de Manga’ya sevgi pankartları! 4 bin kişinin katıldığı konserde Ferman Akgül Bakü izleyicisine teşekkür etti

Türkiye'de alternatif müziğin öncü gruplarından olan Manga 20'nci yılını kutlamaya hazırlanırken, hem yurt içinde hem de yurt dışında konserlerine devam ediyor. Manga önceki akşam Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Baki İdman Sarayı'nda 4 bin kişiye konser verdi.
Biletler her zamanki gibi günler öncesinden tükendi. Grubun hayranları her şarkıya eşlik ederken Manga seyircisine sürpriz yaparak bir Azeri klasiği olan 'Ayrılık' şarkısını seslendirdi. Coşku içinde geçen konserin sonunda grubun solisti Ferman Akgül Bakü izleyicisine teşekkür etti.
ÇEKİRDEK AİLE YEMEKTE
Gökhan Türkmen, önceki akşam Maslak'ta objektiflere yansıdı. Eşi Sinem Aksoy ve kızlarıyla akşam yemeğine çıktıklarını ifade eden Türkmen, küçük kızı Leyla Ada'nın utangaç tavırlar sergilemesi sonrası objektiflere büyük kızı Nil Tona ile aile pozu verdi. Gökhan Türkmen, ojeli tırnakları ve aksesuarlarıyla dikkat çekti.
MARKAM ÇOK BEĞENİLDİ
Berdan Mardini, Ayna Sahne adlı mekanın açılışında sahne aldı. Özel repertuar hazırlayan Mardini, mekanı dolduran hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Mardini, kozmetik markasının da çok beğenildiğini söyledi.
TAM DESTEK
Başarılı oyuncu Turgay Tanülkü, son zamanlarda yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren arabesk müziğin yıldız adaylarından Hüseyin İmre'nin 'Mecbur' isimli şarkısının klibinde oynadı. İmre'ye tam destek veren oyuncu, klipte bir de şiir okudu. Başarılı oyuncu Tanülkü "Ses getirecek isimlere her zaman destek veririm" dedi.