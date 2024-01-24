Melisa Aslı Pamuk Cem Karaca'nın Gözyaşları galasına katılmadı! Partneri İsmail Halıcıoğlu'ndan "Mülteci" göndermesi...

Bu olaydan bir ay sonra ise Pamuk, bu sefer de başrolünde olduğu "Cem Karaca'nın Gözyaşları" galasına da gelmedi. Yusuf Yazıcı ile Fransa'da yaşayan Melisa Aslı Pamuk arka arkaya iki galaya da gelmeyince elbette sosyal medyada gündem oldu.