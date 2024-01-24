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Melisa Aslı Pamuk Cem Karaca'nın Gözyaşları galasına katılmadı! Partneri İsmail Halıcıoğlu'ndan "Mülteci" göndermesi...

Melisa Aslı Pamuk başrolünde olduğu “Cem Karaca’nın Gözyaşları” galasına katılmadı. İsmail Hacıoğlu, Fransa’da olan filmdeki partnerine fena yüklendi: “Mülteci olarak yerleşmediyse gelmesi lazım."

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Ocak 2024 Güncelleme 24 Ocak 2024, 06:59
Melisa Aslı Pamuk Cem Karaca’nın Gözyaşları galasına katılmadı! Partneri İsmail Halıcıoğlu’ndan Mülteci göndermesi...

Melisa Aslı Pamuk'un başrol oyuncusu olduğu "Kadınlara Mahsus" filminin galasına Fransa'daki evine giren hırsızın pasaportunu da çalması nedeniyle katılamamıştı.

Bu olaydan bir ay sonra ise Pamuk, bu sefer de başrolünde olduğu "Cem Karaca'nın Gözyaşları" galasına da gelmedi. Yusuf Yazıcı ile Fransa'da yaşayan Melisa Aslı Pamuk arka arkaya iki galaya da gelmeyince elbette sosyal medyada gündem oldu.

İMALI GÖNDERME!
Cem Karaca rolünü üstlenen İsmail Hacıoğlu'na rol arkadaşı Pamuk'un neden katılmadığı da soruldu. Hacıoğlu, galaya katılmayan rol arkadaşı Pamuk'a imalı bir göndermede bulundu.

Yakışıklı oyuncu, "Yani Fransa'ya 'mülteci' olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı" diyerek çıkıştı. Pamuk'un yurt dışında defile gezdiği anlar da dikkat çekince sosyal medya kullanıcıları "İsmail Hacıoğlu doğru demiş" yorumlarında bulundu.

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