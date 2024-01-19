Oyuncu Burcu Biricik anne oluyor! Bebeğin cinsiyeti belli oldu

Evliliğini gözlerden uzak sürdüren oyuncu, hamile olduğunun müjdesini verdi. Biricik, "Evde olmak ve dinlenmek huzur getirdi. Bir süre daha evdeyim, acelem yok. Hamileyim, bebitomuzu bekliyoruz bir süredir. 3,5 aylık oldu ve bir kızımız geliyor" dedi.

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