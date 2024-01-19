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Oyuncu Burcu Biricik anne oluyor! Bebeğin cinsiyeti belli oldu

2016 yılında Emre Yetkin ile nikah masasına oturan Burcu Biricik’in 3,5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Güzel oyuncunun bir kız bebeği olacak. Biricik, "Evde olmak ve dinlenmek huzur getirdi. Bir süre daha evdeyim, acelem yok. Hamileyim, bebitomuzu bekliyoruz bir süredir. 3,5 aylık oldu ve bir kızımız geliyor" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ocak 2024 Güncelleme 19 Ocak 2024, 07:00
Oyuncu Burcu Biricik anne oluyor! Bebeğin cinsiyeti belli oldu

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Burcu Biricik, 2016 yılında Emre Yetkin ile dünyaevine girmişti.

Evliliğini gözlerden uzak sürdüren oyuncu, hamile olduğunun müjdesini verdi. Biricik, "Evde olmak ve dinlenmek huzur getirdi. Bir süre daha evdeyim, acelem yok. Hamileyim, bebitomuzu bekliyoruz bir süredir. 3,5 aylık oldu ve bir kızımız geliyor" dedi.

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