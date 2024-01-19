Aşka küstü! 2023 yılını kötü kapatan Şevval Şahin 2024 yılından bir hayli umutlu

Şevval Şahin, geçtiğimiz akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Arkadaşları ile birlikte keyifli bir yemek yediğini söyleyen Şahin, İstanbul'a yeni geldiğini ve bugün birkaç toplantı yaptığını belirtti.

Brezilya'dan birkaç günlüğüne geldiğini ifade eden Şevval Şahin, "Bir hafta sonra Formula'ya gideceğim, bu yüzden çok mutluyum" dedi. Ayrıca güzel model, "New York'ta modellik deneyeceğim. Şu an hayatımdan çok memnunum 2024 bana güzel geldi" diye konuştu.