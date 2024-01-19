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Aşka küstü! 2023 yılını kötü kapatan Şevval Şahin 2024 yılından bir hayli umutlu

2023 yılını kötü kapatan Şevval Şahin, 2024 yılından bir hayli umutlu... “New York’ta modellik deneyeceğim” diyen Şahin, aşka küstüğünü de dile getirdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ocak 2024 Güncelleme 19 Ocak 2024, 07:00
Aşka küstü! 2023 yılını kötü kapatan Şevval Şahin 2024 yılından bir hayli umutlu

Şevval Şahin, geçtiğimiz akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Arkadaşları ile birlikte keyifli bir yemek yediğini söyleyen Şahin, İstanbul'a yeni geldiğini ve bugün birkaç toplantı yaptığını belirtti.

Brezilya'dan birkaç günlüğüne geldiğini ifade eden Şevval Şahin, "Bir hafta sonra Formula'ya gideceğim, bu yüzden çok mutluyum" dedi. Ayrıca güzel model, "New York'ta modellik deneyeceğim. Şu an hayatımdan çok memnunum 2024 bana güzel geldi" diye konuştu.

Bir süre önce Murat Kazancıoğlu'ndan ayrılan Şahin, aşk hayatıyla ilgili bir beklentisi olmadığını vurgulayarak, "Kendimi aşka bir süre kapattım" dedi.

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