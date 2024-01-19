PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Babasının kopyası! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Kerem’i ilk kez paylaştı

Fahriye Evcen, küçük oğlu Kerem’in yüzünü ilk kez gösterdi. Oğlunun doğum gününü Instagram’dan kutlayan Evcen, “Kokladıkça içimde çiçekler açan, çiçek kokulu oğlum benim’’ notunu düşerken, minik Kerem babasına benzetildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ocak 2024 Güncelleme 19 Ocak 2024, 07:00
Babasının kopyası! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Kerem’i ilk kez paylaştı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, geçtiğimiz yıl ikinci oğulları Kerem'i kucağına aldı.

Bu zamana kadar oğlunun yüzünü saklayan Evcen, kural bozarak doğum gününde oğlunu gösterdi. Instagram hesabından oğlunun 1. yaş doğum gününü kutlayan ve ilk kez yüzünü gösteren Evcen, "Bir sene önce bugün bir Kerem doğdu ki; çok yaman. Baktıkça içimi aydınlatan, gülüşüyle aklımı başımdan alan, kokladıkça içimde çiçekler açan, çiçek kokulu oğlum benim. İyi ki doğdun kalbim, iyi ki! Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

TIPATIP AYNISI!
Öte yandan Minik Kerem'i gören herkes babası Burak Özçivit'e benzetti. Burak Özçivit de oğlu Kerem'le bir fotoğrafını yayınlayarak Kerem'im bugün 1 yaşında... Babasının aslanı. Nice senelere canımın içi" yazdı.

Kerem'i görenler; "Babasının kopyası", "Aynı babası", "Babası doğurmuş bence" ve "Tıtatıp aynısı" gibi yorumlar yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Türkiye Yüzyılı’nda uzaya ilk adım! Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başladı! Uzaydan ilk mesajı: İstikbal göklerdedir
CHP’li belediyeye rüşvet operasyonu! Detaylar ortaya çıktı! 50-60 milyon liraya ölüm villaları satmışlar
EYT’liye en az 10 bin TL: Refah payından bu yıl emekli olanlar da yararlanacak mı? Ek zamlar nasıl uygulanacak?
SON DAKİKA