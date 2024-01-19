Babasının kopyası! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Kerem’i ilk kez paylaştı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, geçtiğimiz yıl ikinci oğulları Kerem'i kucağına aldı.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, geçtiğimiz yıl ikinci oğulları Kerem'i kucağına aldı.
Bu zamana kadar oğlunun yüzünü saklayan Evcen, kural bozarak doğum gününde oğlunu gösterdi. Instagram hesabından oğlunun 1. yaş doğum gününü kutlayan ve ilk kez yüzünü gösteren Evcen, "Bir sene önce bugün bir Kerem doğdu ki; çok yaman. Baktıkça içimi aydınlatan, gülüşüyle aklımı başımdan alan, kokladıkça içimde çiçekler açan, çiçek kokulu oğlum benim. İyi ki doğdun kalbim, iyi ki! Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
TIPATIP AYNISI!
Öte yandan Minik Kerem'i gören herkes babası Burak Özçivit'e benzetti. Burak Özçivit de oğlu Kerem'le bir fotoğrafını yayınlayarak Kerem'im bugün 1 yaşında... Babasının aslanı. Nice senelere canımın içi" yazdı.
Kerem'i görenler; "Babasının kopyası", "Aynı babası", "Babası doğurmuş bence" ve "Tıtatıp aynısı" gibi yorumlar yaptı.