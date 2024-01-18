Eşi Barış Arduç’ta yalnız bırakmadı | Gupse Özay’ın yeni gilmi Lohusa’ya ünlü akını: Engin Öztürk, Gülse Birsel...

Gupse Özay son olarak kendi hamilelik ve lohusalık döneminde esinlendiği yeni filmi Lohusa ile gündemde...

Arduç, "Çok heyecanlıyım, karımın heyecanını da paylaşmaya geldim. Ben karımın anneliğinden de yaptığı işlerden de çok çok razıyım. Yazdı ve çıktı, çalışkanlığına hayranım karımın" diyerek eşi Gupse Özay'a iltifatlarda bulundu. Babalık sürecinden de bahseden Barış Arduç, "Çok iyiyiz. Sabah kızımla vakit geçirdim. Ben çok sevdim babalığı" dedi.