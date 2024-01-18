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Eşi Barış Arduç'ta yalnız bırakmadı | Gupse Özay'ın yeni gilmi Lohusa'ya ünlü akını: Engin Öztürk, Gülse Birsel...

Gupse Özay son olarak kendi hamilelik ve lohusalık döneminde esinlendiği yeni filmi Lohusa filminin galası İstanbul’da yapıldı. Nefes kesen filmin galasına ünlü akımı...

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ocak 2024 Güncelleme 18 Ocak 2024, 07:02
Eşi Barış Arduç’ta yalnız bırakmadı | Gupse Özay’ın yeni gilmi Lohusa’ya ünlü akını: Engin Öztürk, Gülse Birsel...

Gupse Özay son olarak kendi hamilelik ve lohusalık döneminde esinlendiği yeni filmi Lohusa ile gündemde...

Nefes kesen filmin galası İstanbul'da yapıldı. Gecede Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Arduç, "Çok heyecanlıyım, karımın heyecanını da paylaşmaya geldim. Ben karımın anneliğinden de yaptığı işlerden de çok çok razıyım. Yazdı ve çıktı, çalışkanlığına hayranım karımın" diyerek eşi Gupse Özay'a iltifatlarda bulundu. Babalık sürecinden de bahseden Barış Arduç, "Çok iyiyiz. Sabah kızımla vakit geçirdim. Ben çok sevdim babalığı" dedi.


Geceye katılan bir diğer isim de Engin Öztürk'dü. Yurt dışında bir proje yapacağını söyleyen Öztürk, "Hep karşılaştığımızda proje okuyorum diyordum ama okuduklarıma değen bir projeye karar verdik. Daha detaylı bilgiyi daha da netleşince her şey veririm." diye konuştu.

Gülse Birsel de geceye katılan ünlüler arasındaydı. Bir kadın komedyen olarak Gupse Özay'a desteğe geldiğini söyleyen Birsel, "Ben arkadaşlarımın işlerinde onlar kadar heyecanlanıyorum. Gupse'nin her filmi bir öncekinden daha da güzel oluyor" dedi.

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