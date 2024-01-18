Büyük aşkta büyük kriz çözüldü | Hakan Sabancı istedi Hande Erçel genç şoförünü işten çıkardı!

Bir yıldır iş insanı Hakan Sabancı ile büyük aşk, yaşayan Hande Erçel, uzun süredir şoförlüğünü yapan kişiyi sevgilisi Hakan Sabancı'ı istedi diye işten çıkardı.
Bir yıldır iş insanı Hakan Sabancı ile büyük aşk, yaşayan Hande Erçel, uzun süredir şoförlüğünü yapan kişiyi sevgilisi Hakan Sabancı'ı istedi diye işten çıkardı.
Şoförünün işine son veren Hande Erçel'e sevgilisi Hakan Sabancı, kendi bulduğu şoförü, tahsis etti. Yılbaşını, Sevgilisi Hakan Sabancı ile Bali'de geçiren oyuncu Hande Erçel, bu hızlı giden aşk, nedeni ile de kendisine gelen birçok projeyi kabul etmiyor. Günün büyük zamanını sevgilisi ile geçiren Hande Erçel, sürekli sevgilisi Hakan Sabancı'nın evinde kalıyor.
Sabancı ailesine girdiği konuşulan Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın kızlarını ziyaret ediyor. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Geleneksel Türk Sanatlar bölümünde eğitim alan Erçel'in tablolara olan düşkünlüğü ortaya çıktı.
Sevgilisinin resim ve yağlı boyayı tutkusunu bilen Hakan Sabancı, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Hande Erçel'e bir sürpriz yaptı. Hande Erçel'le birlikte Levent Sanayi'ye giden Hakan Sabancı, Sanat Atölyesi kiralamak için birçok dükkanı birlikte gezdi.