Büyük aşkta büyük kriz çözüldü | Hakan Sabancı istedi Hande Erçel genç şoförünü işten çıkardı!

Bir yıldır iş insanı Hakan Sabancı ile büyük aşk, yaşayan Hande Erçel , uzun süredir şoförlüğünü yapan kişiyi sevgilisi Hakan Sabancı'ı istedi diye işten çıkardı.

Şoförünün işine son veren Hande Erçel'e sevgilisi Hakan Sabancı, kendi bulduğu şoförü, tahsis etti. Yılbaşını, Sevgilisi Hakan Sabancı ile Bali'de geçiren oyuncu Hande Erçel, bu hızlı giden aşk, nedeni ile de kendisine gelen birçok projeyi kabul etmiyor. Günün büyük zamanını sevgilisi ile geçiren Hande Erçel, sürekli sevgilisi Hakan Sabancı'nın evinde kalıyor.