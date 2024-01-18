41.yaşını kutladı! Erkan Kolçak Köstendil’e eşi Cansu Tosun’dan sürpriz parti

Erkan Kolçak Köstendil, önceki gece Gayrettepe'deki bir mekanda eşi Cansu Tosun'un sürpriz olarak yaptığı bir parti ile 41. yaşını kutladı.
Erkan Kolçak Köstendil, önceki gece Gayrettepe'deki bir mekanda eşi Cansu Tosun'un sürpriz olarak yaptığı bir parti ile 41. yaşını kutladı.
Gazeteciler ile sohbet eden çiftten Köstendil, "Ben yolda anladım ya. Uzun süredir görüşmediğimiz arkadaşımız Sitare'yi sordu bana yolda gelirken. Ben de ne alaka diye düşünmedim bile anladım direk" diyerek kahkaha attı.
Yeni yaşı hakkında da konuşan Erkan Kolçak Köstendil, "40 kere kutladım doğum günümü 41. kere kutluyorum. Neler değişti diye sorcak olursan saçlarımız beyazladı" diyerek güldü. (DOĞAN SAVAŞ)
GEREKSİZ EGO!
Başarılı manken Simge Ünal, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul'da görüntülendi. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde mağazaları turlayıp alışveriş yaptı. Kendisini fark eden gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Ünal, Yunanistan'a iş görüşmesine gittiğini ve o sırada tatil yaptığını, orada modacılarla buluştuğunu ifade etti. Oradaki modellerle görüştüğü süreçte doğal ve egosuz insanlarla iç içe olduğunu belirten Ünal, "Yurt dışında birçok işe gidiyorum insanlarda sıfır ego. Ne zaman ki kendi ülkemde iş yapsam bizim egolarından geçilmiyor" dedi.
BAL GİBİ KLİP
Duruşu, müzisyenliği ve yorumcu kimliği ile son yıllarda durmaksızın hem tekli hem de çoklu projeler üreten Gökhan Türkmen, durmak bilmiyor. Türkmen, GTR Müzik etiketli yeni teklisi 'BAL'ın klibiyle yarın tüm dijital platformlarda yayına çıkıyor.
ASUDE CEMRE'NİN 'MASAL'I
Müziğin büyülü dünyasına yeni bir soluk geldi. Asude Cemre'nin yeni teklisi "Masal'' Ada Müzik etiketiyle, yarın dijital platformlardaki yerini alıyor. Asude Cemre'nin etkileyici vokali, müzikseverlere duygusal bir İstanbul yolculuğu vadediyor. Sanatçı, kentin sokaklarında dolaşan bir masalın izini sürüyor.
BORDO GÜZELİ!
Mehmet Dinçerler ile olaylı boşanmasından sonra pozlarıyla ve danslarıyla adından söz ettiren Hadise paylaştığı fotoğrafla görenleri büyüledi. Hadise, deri bordo renkli bir elbisenin üstüne bordo bir ceket giyerek kombini tamamladı. Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafın altına da "Artık kendime odaklanıyorum" diye yazdı. Güzel şarkıcının pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı. Güzel oyuncuya "Kraliçe", "Yandık vallahi", "gülmek sana çok yakışıyor" gibi yorumlar dikkat çekti.
MABEL UTANDI!
Antidepresan şarkısıyla yıldızı parlayan şarkıcı Mabel Matiz önceki akşam semti Cihangir'de görüntülendi. Geçtiğimiz ay ödüllerini İnstagram hesabından satışa çıkaran Matiz'e "Bu haberler doğru mu? Ödüllerinizi sattınız mı? Aslı var mı?" diye soruldu. Önce utangaç tavırlar takınan Matiz, "Arkadaşlar bol bol şarkı yazıyorum hepsi de sahibini buldu" diyerek kaçamak cevap verdi. (Doğan SAVAŞ)
ÜRETİM KAMPI
Başarılı sanatçı Aydilge, kendisi gibi müzisyen olan keman sanatçısı eşi Utku Barış Andaç ile üretim kampına girdi. Son çalışması Sahte Öpüşler'le büyük beğeni toplayan Aydilge, şarkısının başarısını kutlamadan yeniden stüdyoya girerek hummalı bir çalışmaya başladı. Evlerinin bir odasını müziğe ayıran ve rahat çalışabilmek için kendi stüdyolarını kuran Aydilge 2024 yılını da üreterek geçirecek.
ORTAÇ'IN BULMACASINI ÇÖZDÜ
Uzman psikolog ve yazar Yelda Başaran, Serdar Ortaç'a mutluluk sepeti hediye etti. "Serdar Ortaç da sanıldığı gibi sağlıksız değil oldukça sağlıklı besleniyor" diyen Başaran şöyle konuştu: Bizim işimiz de bir nevi 'mutluluk sanatı' bugün Serdar'la bir arada olmamızın sebebi benim uzun zamandır "Yelda Başaran'la iyi yaşam sanatı" adlı köşemde bir hayat sanatçısı olan Serdar Ortaç'ı öne çıkarmaktı. Serdar aslında çok mutlu, çevresine pozitif enerji veren bir yapısı var. Serdar çok özel biri."
AŞKIN UYUMU
Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen Özçivit, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere takıldılar. El ele alışveriş yapan Burak özçivit ve Fahriye Evcen, alışverişin ardından yemek yiyerek keyifli bir gün geçirdi. Çiftin uyumu dikkat çekerken Fahriye Evcen'in zarif giyim tarzı ve Özçivit'in şıklığı ise dikkatlerden kaçmadı.
İMAJ TAZELEDİ
Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Pelin Karahan, önceki gün objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş turuna çıkan Karahan'ın yeni saç kesimi ve rengi ile beğeni topladı. Başarılı oyuncu, şıklığıyla da gözleri kamaştırdı.
38 SENE SONRA YENİ YORUM!
80'li yılların unutulmaz şarkısı 'Seni Sevmeyen Ölsün', 'Kolpaçino 4' filmiyle yeniden hayat buldu. Şarkıcı Çağla, geçtiğimiz hafta vizyona giren film için seslendirdiği 'Seni Sevmeyen Ölsün'ü sevenlerinin beğenisine sundu.