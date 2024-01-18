41.yaşını kutladı! Erkan Kolçak Köstendil’e eşi Cansu Tosun’dan sürpriz parti





ÜRETİM KAMPI

Başarılı sanatçı Aydilge, kendisi gibi müzisyen olan keman sanatçısı eşi Utku Barış Andaç ile üretim kampına girdi. Son çalışması Sahte Öpüşler'le büyük beğeni toplayan Aydilge, şarkısının başarısını kutlamadan yeniden stüdyoya girerek hummalı bir çalışmaya başladı. Evlerinin bir odasını müziğe ayıran ve rahat çalışabilmek için kendi stüdyolarını kuran Aydilge 2024 yılını da üreterek geçirecek.





ORTAÇ'IN BULMACASINI ÇÖZDÜ

Uzman psikolog ve yazar Yelda Başaran, Serdar Ortaç'a mutluluk sepeti hediye etti. "Serdar Ortaç da sanıldığı gibi sağlıksız değil oldukça sağlıklı besleniyor" diyen Başaran şöyle konuştu: Bizim işimiz de bir nevi 'mutluluk sanatı' bugün Serdar'la bir arada olmamızın sebebi benim uzun zamandır "Yelda Başaran'la iyi yaşam sanatı" adlı köşemde bir hayat sanatçısı olan Serdar Ortaç'ı öne çıkarmaktı. Serdar aslında çok mutlu, çevresine pozitif enerji veren bir yapısı var. Serdar çok özel biri."





AŞKIN UYUMU

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen Özçivit, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere takıldılar. El ele alışveriş yapan Burak özçivit ve Fahriye Evcen, alışverişin ardından yemek yiyerek keyifli bir gün geçirdi. Çiftin uyumu dikkat çekerken Fahriye Evcen'in zarif giyim tarzı ve Özçivit'in şıklığı ise dikkatlerden kaçmadı.





İMAJ TAZELEDİ

Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Pelin Karahan, önceki gün objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş turuna çıkan Karahan'ın yeni saç kesimi ve rengi ile beğeni topladı. Başarılı oyuncu, şıklığıyla da gözleri kamaştırdı.





38 SENE SONRA YENİ YORUM!

80'li yılların unutulmaz şarkısı 'Seni Sevmeyen Ölsün', 'Kolpaçino 4' filmiyle yeniden hayat buldu. Şarkıcı Çağla, geçtiğimiz hafta vizyona giren film için seslendirdiği 'Seni Sevmeyen Ölsün'ü sevenlerinin beğenisine sundu.