Funda Arar, Kıbrıs’ta sahne aldı! Şarkıcı sevenlerinden tam not aldı





KARNI BURNUNDA!

İş insanı Arman Bıçakçı ile mutlu bir evlilik yaşayan ve kızını kucağına almak için gün sayan oyuncu Songül Öden, karnı burnunda pozunu paylaştı. Öden, "Ne tuhaf bir yıldı... Masallara, iyi niyete, güzel çocuksu dileklere hala inanmak istiyorum. En büyük dileğim kızımın sağlıkla gelmesi..." dedi.



SAĞLIK VE HUZUR DİLEDİ!

Geçtiğimiz yıl müzikseverlerin kalbinde ayrı bir yer edinen Melike Şahin, İstanbul'da muhteşem bir sahne şovuna imza attı. 2023'e veda gecesinde ünlü şarkıcının dilinde iyi dilekler vardı. Şahin "2024 sağlıkla gelsin, mutlulukla gelsin, iç huzuruyla gelsin... Çok şahane bir sene olsun inşallah" dedi.





LİNET RÜZGARI!

Linet, yılbaşında Maslak'ta sahnedeydi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Linet, "2024 inşallah barış içerisinde geçer. Hayatta hiçbir şey insanlıktan ve birlik beraberlikten daha önemli değil" dedi. Ayrıca Linet "Yatırım yapar mısınız?" sorusuna ise, "Ben bütün yatırımımı Türkiye'de yapıyorum" yanıtını verdi.





GEZGİN BURAY!

Buray, yılbaşında Girne'deydi. Konser için özel hazırlanan ve yapımı bir ay süren kırmızı kostümü ile çok şık görünen Buray, sahne öncesi soruları yanıtladı. 2023'ün verimli bir yıl olduğunu belirten şarkıcı, "2023'de 53 farklı ülke gezdim" ifadelerini kullandı.





NAR KIRDI!

Yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alan Fatih Ürek, dinlemeye gelenlere eğlenceli saatler yaşattı. Dans koreografileriyle ve bu gece için özel dikilen kıyafeti ile adeta şıklık şöleni yaşatan Ürek, "Yeni yıl sağlık, aşk, mutluluk ve para getirsin. En kötü günümüzde de böyle eğlenelim" dedi. Ürek, 2024'ü karşılarken sahnede nar kırmayı da ihmal etmedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN