Funda Arar, Kıbrıs’ta sahne aldı! Şarkıcı sevenlerinden tam not aldı

Funda Arar, yılbaşında yavru vatan Kıbrıs'ta bir otelde sevenleriyle buluştu. Sarı elbisesiyle göz kamaştıran Arar, 2024'ten barış, mutluluk ve huzur diledi. Güzel yorumcu yeni yılı salonu dolduran misafirleriyle coşkuyla kutladı.
Funda Arar, yılbaşında yavru vatan Kıbrıs'ta bir otelde sevenleriyle buluştu. Sarı elbisesiyle göz kamaştıran Arar, 2024'ten barış, mutluluk ve huzur diledi. Güzel yorumcu yeni yılı salonu dolduran misafirleriyle coşkuyla kutladı.
KALIPLARI YIKIYORUZ!
Ömür Gedik de yılbaşında sahnede olan ünlüler arasındaydı. Gümüş bir kıyafetle sahneye çıkan Gedik, "Yeni yılda kırmızı giyilir klişesinden kurtulmak istediğim için gümüşü tercih ettim. Gümüşün sağlık, barış, başarı ve mutluluk getireceğine eminim. Kalıpları yıktığımız bir yıl olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
ZİRVEDE KAPATTI!
Derya Uluğ yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Uluğ, kostümüyle göz kamaştırdı. 2023 yılında ilk albümünü yayınlayan ve dijital platformlarda yılı zirvede kapatan Uluğ, "Yılı Spotify listesinin zirvesinde bitirdik. Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz" dedi.
'CAN'DAN SEVGİ!
Sibel Can, yılbaşı gecesi sahne aldığı İstanbul'da misafirlerine adete bir müzik şöleni sundu. Tüm misafirler gecenin başından sonuna kadar Can'ın şarkılarına dev koro şeklinde eşlik etti.
GÜNDEŞ ŞIKLIĞI!
Ebru Gündeş, yılbaşı gecesi Girne'de sahne alan ünlüler arasındaydı. Gündeş, üstü siyah, altı gümüş, payetli sahne kıyafetiyle çok şıktı. Yeni yıl dileklerini sahneden paylaşan Gündeş, "2024 önce sağlık sonra barış getirsin. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun" dedi. Gündeş, muhteşem bir yılbaşı gecesi yaşattı.
YENİ BAŞLANGIÇ!
2023 yılında birçok kez boşanma iddialarıyla gündeme gelen Bensu Soral ve Hakan Baş çifti, kötü geçen yılı geride bıraktı. Sosyal medyada yen yıl paylaşımı yapan Soral, güzelliğini gözler önüne serdi. Eşi Hakan Baş'la birlikte pozlarına da yer veren güzel oyuncu, 2024 yılına mutlu girdiğinin de sinyalini vermiş oldu.
SEVİMLİ POZ!
Şimdilerde bebek heyecanı yaşayan Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin, çiftin de 2024'ü evinde karşıladı. Mutlu bir evlilik yaşayan çiftten Kural, eşi ve kedileriyle Instagram'dan yeni yıl dileklerini iletti. Yakışıklı oyuncu paylaşımına, "İyi seneler" notunu düştü. Ünlü çiftin fotoğrafları binlerce beğeni aldı.
MUTLUYUZ MESAJI!
2023'ün sonlarına doğru evliliklerinde kriz yaşadıkları konuşulan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, kızları Alin ve Lina ile birlikte yılbaşı paylaşımı yaptı. Pelin Akil, paylaştığı aile fotoğraflarına, "Altan ailesi hepinize güzel seneler diler. 2024 güzelliklerle gelsin" notunu düştü.
KARNI BURNUNDA!
İş insanı Arman Bıçakçı ile mutlu bir evlilik yaşayan ve kızını kucağına almak için gün sayan oyuncu Songül Öden, karnı burnunda pozunu paylaştı. Öden, "Ne tuhaf bir yıldı... Masallara, iyi niyete, güzel çocuksu dileklere hala inanmak istiyorum. En büyük dileğim kızımın sağlıkla gelmesi..." dedi.
SAĞLIK VE HUZUR DİLEDİ!
Geçtiğimiz yıl müzikseverlerin kalbinde ayrı bir yer edinen Melike Şahin, İstanbul'da muhteşem bir sahne şovuna imza attı. 2023'e veda gecesinde ünlü şarkıcının dilinde iyi dilekler vardı. Şahin "2024 sağlıkla gelsin, mutlulukla gelsin, iç huzuruyla gelsin... Çok şahane bir sene olsun inşallah" dedi.
LİNET RÜZGARI!
Linet, yılbaşında Maslak'ta sahnedeydi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Linet, "2024 inşallah barış içerisinde geçer. Hayatta hiçbir şey insanlıktan ve birlik beraberlikten daha önemli değil" dedi. Ayrıca Linet "Yatırım yapar mısınız?" sorusuna ise, "Ben bütün yatırımımı Türkiye'de yapıyorum" yanıtını verdi.
GEZGİN BURAY!
Buray, yılbaşında Girne'deydi. Konser için özel hazırlanan ve yapımı bir ay süren kırmızı kostümü ile çok şık görünen Buray, sahne öncesi soruları yanıtladı. 2023'ün verimli bir yıl olduğunu belirten şarkıcı, "2023'de 53 farklı ülke gezdim" ifadelerini kullandı.
NAR KIRDI!
Yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alan Fatih Ürek, dinlemeye gelenlere eğlenceli saatler yaşattı. Dans koreografileriyle ve bu gece için özel dikilen kıyafeti ile adeta şıklık şöleni yaşatan Ürek, "Yeni yıl sağlık, aşk, mutluluk ve para getirsin. En kötü günümüzde de böyle eğlenelim" dedi. Ürek, 2024'ü karşılarken sahnede nar kırmayı da ihmal etmedi.