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Safir yeni bölümüyle yine ekrana kilitleyecek! Yaman ve Ateş karşı karşıya

Safir, yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'de atv'de... Safir yeni bölümüyle yine ekrana kilitleyecek. Yaman, Bora'yı hastaneye yetiştirir ama bilinci kapalıdır. Tek görgü şahidi ve şüpheli olarak gözaltına alınmanın şokunu yaşar. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Ocak 2024 Güncelleme 01 Ocak 2024, 07:01
Safir yeni bölümüyle yine ekrana kilitleyecek! Yaman ve Ateş karşı karşıya

Safir'in yeni bölüm konusu şöyle; Yaman, Bora'yı hastaneye yetiştirir ama bilinci kapalıdır. Tek görgü şahidi ve şüpheli olarak gözaltına alınmanın şokunu yaşar. Bora'ya arabayla kasıtlı bir şekilde çarpan Bekir'in adını verecek midir? Güneş'in yardımıyla gözaltından kurtulan Yaman'ın bir sonraki hamlesi ne olacaktır?


GERÇEKLER ORTAYA ÇIKIYOR!
Diğer taraftan Feraye, Çetin'in baskısıyla müştemilata geri dönmek zorunda kalmıştır. Ama Hazal ve Okan sayesinde yine de evden kaçarak Yaman'ın yanına gider. Yaman'dan, Bora'nın Aleyna'nın bebeği ile ilgili gerçeği bildiğini öğrenir.

Şu anda tek şansları Bora'nın uyanıp konuşmasıdır ancak Feraye temkinli olmak isterken Yaman, fevri davranır. Endişelenen Feraye, Ateş'ten yardım ister. Ateş'in işe karışması Yaman ve Feraye'nin aşklarını nasıl etkileyecektir.


Safir, yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'de atv'de...

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