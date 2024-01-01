Safir yeni bölümüyle yine ekrana kilitleyecek! Yaman ve Ateş karşı karşıya

Safir'in yeni bölüm konusu şöyle; Yaman, Bora'yı hastaneye yetiştirir ama bilinci kapalıdır. Tek görgü şahidi ve şüpheli olarak gözaltına alınmanın şokunu yaşar. Bora'ya arabayla kasıtlı bir şekilde çarpan Bekir'in adını verecek midir? Güneş'in yardımıyla gözaltından kurtulan Yaman'ın bir sonraki hamlesi ne olacaktır?



GERÇEKLER ORTAYA ÇIKIYOR!

Diğer taraftan Feraye, Çetin'in baskısıyla müştemilata geri dönmek zorunda kalmıştır. Ama Hazal ve Okan sayesinde yine de evden kaçarak Yaman'ın yanına gider. Yaman'dan, Bora'nın Aleyna'nın bebeği ile ilgili gerçeği bildiğini öğrenir.