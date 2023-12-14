Dik duruşunu sürdürdü! İsmail Hacıoğlu’ndan Filistin’e ilk günden destek...

İsrail'in dünyanın gözleri önünde Gazze'de uyguladığı soykırım devam ederken, vicdanı olan insanların sesleri her geçen gün daha da yükseliyor. Türkiye'de de çeşitli mecralardan birçok tanınmış isim, bu vahşete karşı bilinç oluşturmak için sosyal medyada Filistin'e desteklerini devam ettiriyor.



Ne var ki ülkemizde de toplumun bir kesimi, sivillerin her gün katledildiği, her türlü özgürlükten mahrum bırakıldığı İsrail işgalinin kınanmasına karşı "alerjik" tepkiler geliştirdi.