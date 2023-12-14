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Dik duruşunu sürdürdü! İsmail Hacıoğlu'ndan Filistin'e ilk günden destek...

İsmail Hacıoğlu, Gazze’de yaşanan katliamlar nedeniyle yaptığı paylaşımlara tepki gösteren dostlarına, “Kafamı yastığa rahat koyamıyorum. Kusura bakmayın, takipten çıkabilirsiniz” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Aralık 2023 Güncelleme 14 Aralık 2023, 07:00
Dik duruşunu sürdürdü! İsmail Hacıoğlu’ndan Filistin’e ilk günden destek...

İsrail'in dünyanın gözleri önünde Gazze'de uyguladığı soykırım devam ederken, vicdanı olan insanların sesleri her geçen gün daha da yükseliyor. Türkiye'de de çeşitli mecralardan birçok tanınmış isim, bu vahşete karşı bilinç oluşturmak için sosyal medyada Filistin'e desteklerini devam ettiriyor.


Ne var ki ülkemizde de toplumun bir kesimi, sivillerin her gün katledildiği, her türlü özgürlükten mahrum bırakıldığı İsrail işgalinin kınanmasına karşı "alerjik" tepkiler geliştirdi.

ELEŞTİRİLERE SERT YANIT!
Yakışıklı oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun, 7 Ekim'den beri sosyal medya hesabından Gazze'de yaşanan acıya yönelik paylaşımları, takipçileri ve muhalif sanatçı dostları tarafından "aşırı" bulundu. Hacıoğlu eleştirilere şu paylaşımıyla karşılık verdi: 'Bıktık neden sürekli Filistin mesajı paylaşıyorsun' diyen dostlarım, ben kafamı yastığa rahat koyamıyorum kusura bakmayın takipten çıkabilirsiniz."

Helal olsun sana! Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu Gazze soykırımına sessiz kalmadı: Ben kafamı yastığa rahat koyamıyorum

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