Taro Emir Tekin, Afra Saraçoğlu ile olan aşk iddialarını yalanladı! ‘Kalbimde kimse yok’

Oyuncu Taro Emir Tekin, önceki gün Etiler'deydi. Afra Saraçoğlu ile aşk yaşadığı haberlerine açıklık getiren Tekin, "Ben bu tarz yorumlarda bulunmaktan utanıyorum.







Bu dedikodu benim özel hayatımın üzerinden oluyorsa, benim Afra ile aramda hiçbir şey olmadığını söyleyebilirim" dedi.