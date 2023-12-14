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Taro Emir Tekin, Afra Saraçoğlu ile olan aşk iddialarını yalanladı! ‘Kalbimde kimse yok’

Afra Saraçoğlu ile samimi görüntüler veren ve güzel oyuncuyla aşk yaşadığı konuşulan Taro Emir Tekin, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. İşte detaylar...

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Aralık 2023 Güncelleme 14 Aralık 2023, 07:02
Taro Emir Tekin, Afra Saraçoğlu ile olan aşk iddialarını yalanladı! ‘Kalbimde kimse yok’

Oyuncu Taro Emir Tekin, önceki gün Etiler'deydi. Afra Saraçoğlu ile aşk yaşadığı haberlerine açıklık getiren Tekin, "Ben bu tarz yorumlarda bulunmaktan utanıyorum.




Bu dedikodu benim özel hayatımın üzerinden oluyorsa, benim Afra ile aramda hiçbir şey olmadığını söyleyebilirim" dedi.



"Sevgiliniz Sofia ile ayrıldınız, aşk acısı çektiniz mi?" sorusunu da yanıtlayan oyuncu, "İnsanın özel hayatında inişli-çıkışlı dönemler oluyor. Şu an hayatımda kimse yok" dedi.

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