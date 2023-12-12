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Helal olsun sana! Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu Gazze soykırımına sessiz kalmadı: "Ben kafamı yastığa rahat koyamıyorum"

Gazze Şeridi'ni cehenneme çeviren İsrail, bölgeyi abluka altına alarak genç, yaşlı, çocuk demeden masum sivili katletmeye devam ediyor. İnsanlık dramına sessiz kalmayan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu sosyal medya hesabından Filistin'e yaptığı destekle büyük takdir topladı. Hacıoğlu tepkisini 'Ben kafamı yastığa rahat koyamıyorum. Kusura bakmayın takipten çıkabilirsiniz' sözleriyle dile getirdi.

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 23:28 Güncelleme 12 Aralık 2023, 23:43
Helal olsun sana! Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu Gazze soykırımına sessiz kalmadı: Ben kafamı yastığa rahat koyamıyorum

Soykırımcı İsrail abluka altına alarak dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'yi 7 Ekim'den bu yana 67 gündür aralıksız devam eden saldırılarıyla dünyanın en büyük mezarlığı haline getirdi.

Okulları, camileri, hastaneleri ve sivillerin sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı.

Hastalar, yaralılar ve hatta prematüre bebekler hastanelerde yeterli imkan olmadığı için hayatını kaybetti.

HELAL OLSUN SANA İSMAİL HACIOĞLU
Terör devleti İsrail Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırıma devam ederken dünyanın dört bir yanından Filistin halkı için yardım çağrısında bulunuldu.

Filistin halkına sanat camiasından da çok sayıda destek gelirken son olarak İsmail Hacıoğlu, yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Yaşanan soykırımın ilk günlerinden itibaren tepki gösteren oyuncu İsmail Hacıoğlu vahşete sessiz kalmayarak 'Bıktık neden sürekli Filistin mesajı paylaşıyorsun diyen dostlarım, ben kafamı yastığa rahat koyamıyorum kusura bakmayın takipten çıkabilirsiniz' açıklamasında bulundu.

KALBİMİN VE KALBİMİZİN GAZZE İLE ATTIĞINI BİLİYORUM
Öte yandan tüm Türkiye'nin sevgisini kazanan 'Süperstar' lakaplı Pekkan, ödül töreninde yaptığı konuşma ile bir kez daha gönülleri fethetti.

İsrailin katliamına duyarsız kalmadılar! Yabancı ünlülerden Filistine destek mesajları yağdı: Karim Benzema, Gigi Hadid...
İsrail'in katliamına duyarsız kalmadılar! Yabancı ünlülerden Filistin'e destek mesajları yağdı: Karim Benzema, Gigi Hadid...

KALBİMİZ GAZZE İLE ATIYOR
Katil İsrail'in işgal altındaki topraklarda yaptığı zulme karşı çıktığını belirten Pekkan, "Kalbimin ve kalbimizin Gazze ile attığını biliyorum ve dünyada savaşın bitmesini diliyorum" dedi.

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