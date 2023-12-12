Helal olsun sana! Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu Gazze soykırımına sessiz kalmadı: "Ben kafamı yastığa rahat koyamıyorum"

HELAL OLSUN SANA İSMAİL HACIOĞLU Terör devleti İsrail Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırıma devam ederken dünyanın dört bir yanından Filistin halkı için yardım çağrısında bulunuldu.

Filistin halkına sanat camiasından da çok sayıda destek gelirken son olarak İsmail Hacıoğlu , yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Yaşanan soykırımın ilk günlerinden itibaren tepki gösteren oyuncu İsmail Hacıoğlu vahşete sessiz kalmayarak 'Bıktık neden sürekli Filistin mesajı paylaşıyorsun diyen dostlarım, ben kafamı yastığa rahat koyamıyorum kusura bakmayın takipten çıkabilirsiniz' açıklamasında bulundu.

KALBİMİN VE KALBİMİZİN GAZZE İLE ATTIĞINI BİLİYORUM

Öte yandan tüm Türkiye'nin sevgisini kazanan 'Süperstar' lakaplı Pekkan, ödül töreninde yaptığı konuşma ile bir kez daha gönülleri fethetti.

KALBİMİZ GAZZE İLE ATIYOR

Katil İsrail'in işgal altındaki topraklarda yaptığı zulme karşı çıktığını belirten Pekkan, "Kalbimin ve kalbimizin Gazze ile attığını biliyorum ve dünyada savaşın bitmesini diliyorum" dedi.