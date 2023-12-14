Milyar dolarlık rekor! Taylor Swift adını Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na yazdırdı

Taylor Swift'in Mart 2023'te başlayan ve toplam 151 konserin ardından gelecek yıl Aralık ayında sona erecek olan turnesinin şimdiden 1 milyar dolar kazandırdığını bildirildi. Turne boyunca şu ana kadar 5 milyon bilet satıldı ve turne tamamlandığında şarkıcının yaklaşık 2 milyar dolar kazanacağı tahmin ediliyor. Öte yandan konserlerin yanı sıra turne boyunca satılan tişört gibi ticari ürünlerin de yaklaşık 200 milyon dolar gelir getirdiği belirtildi.
HERKESİ GERİDE BIRAKTI!
Swift aynı zamanda, Elton John'un bu yıl 328 konser ile yakaladığı 939 milyon dolar gelir getiren turnesinin rekorunu da geride bırakmış oldu. Swift, şu ana kadar kazandığı 1 milyar dolarlık hasılat ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
HERKESİ GÜLDÜRDÜ!
Teoman önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yeni yılda sahnesinin olmadığını söyleyen şarkıcı, "29 Aralık'ta Köln'de olacağım. 21 tane yurtdışı konserim olacak" derken sanatçıların yeni yılda alacağı konser fiyatlarıyla ilgili gelen sorulara, "Fiyatları gördüm. Ben o kadar hiç sahne ücreti almadım, alsam da fena olmazdı" diyerek cevap verdi. Muhabirlerin, "Tarkan 1 milyon dolar alacakmış" yorumuna Teoman, "Demek ki hak ediyor. Keşke ben de alsam" diyerek herkesi güldürdü. (Aydın HAMZA)
SEKTÖR NANKÖR
Türkücü İzzet Yıldızhan, önceki Bebek'te görüntülendi. Zamanında Tarkan, Erdem Kınay ve Sıla'dan şarkı istediğini ancak vermediklerini belirten sanatçı, "Maalesef bizim sanat camiasında böyle bir ego var. Zaten bu parçanın ekmeğini yemişsiniz. 'İyi bir yorumcu neden okumasın?" demeleri gerekiyor ama çekememezlik var" dedi. (Aydın HAMZA)