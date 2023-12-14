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Milyar dolarlık rekor! Taylor Swift adını Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na yazdırdı

Amerikalı şarkıcı Taylor Swift’in ‘Eras’ turnesi, “tüm zamanların en yüksek hasılatlı turnesi” olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Şarkıcının toplam hasılatı ise 1 milyar doları aştı. İşte sizler için derlediğimiz 14 Aralık tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Aralık 2023 Güncelleme 14 Aralık 2023, 06:58
Milyar dolarlık rekor! Taylor Swift adını Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na yazdırdı

Taylor Swift'in Mart 2023'te başlayan ve toplam 151 konserin ardından gelecek yıl Aralık ayında sona erecek olan turnesinin şimdiden 1 milyar dolar kazandırdığını bildirildi. Turne boyunca şu ana kadar 5 milyon bilet satıldı ve turne tamamlandığında şarkıcının yaklaşık 2 milyar dolar kazanacağı tahmin ediliyor. Öte yandan konserlerin yanı sıra turne boyunca satılan tişört gibi ticari ürünlerin de yaklaşık 200 milyon dolar gelir getirdiği belirtildi.

HERKESİ GERİDE BIRAKTI!
Swift aynı zamanda, Elton John'un bu yıl 328 konser ile yakaladığı 939 milyon dolar gelir getiren turnesinin rekorunu da geride bırakmış oldu. Swift, şu ana kadar kazandığı 1 milyar dolarlık hasılat ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.


HERKESİ GÜLDÜRDÜ!
Teoman önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yeni yılda sahnesinin olmadığını söyleyen şarkıcı, "29 Aralık'ta Köln'de olacağım. 21 tane yurtdışı konserim olacak" derken sanatçıların yeni yılda alacağı konser fiyatlarıyla ilgili gelen sorulara, "Fiyatları gördüm. Ben o kadar hiç sahne ücreti almadım, alsam da fena olmazdı" diyerek cevap verdi. Muhabirlerin, "Tarkan 1 milyon dolar alacakmış" yorumuna Teoman, "Demek ki hak ediyor. Keşke ben de alsam" diyerek herkesi güldürdü. (Aydın HAMZA)



SEKTÖR NANKÖR
Türkücü İzzet Yıldızhan, önceki Bebek'te görüntülendi. Zamanında Tarkan, Erdem Kınay ve Sıla'dan şarkı istediğini ancak vermediklerini belirten sanatçı, "Maalesef bizim sanat camiasında böyle bir ego var. Zaten bu parçanın ekmeğini yemişsiniz. 'İyi bir yorumcu neden okumasın?" demeleri gerekiyor ama çekememezlik var" dedi. (Aydın HAMZA)


TAKDİR ALLAH'IN!
Aylin Coşkun, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yılbaşında evinde olacağını söyleyen Aylin, "2023 sizin için nasıl geçti?" sorusuna, "Savaş başladığından beri kabus gibiyim. Bebek yapmak için uğraşan kadın olarak çocukların ve ailelerin ölmeleri, müslüman olarak bana dokunuyor. Çocuk çok istedikçe Allah vermiyor. Ben mücadele ediyorum takdiri Allah'a bırakıyorum" yanıtını verdi. (Aydın HAMZA)


'DİPLOMAMI ALDIM'
Hamdi Alkan ve kızı Zeynep Alkan önceki gün bir galada boy gösterdi. Amsterdam'daki eğitimini tamamladığını söyleyen Zeynep Alkan, "Diplomamı aldım. Artık İstanbul'dayım. Gelen projeleri babamla birlikte değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı. (Doğan SAVAŞ)



MUHTEŞEM ÜÇLÜ!
Çakal, Arem Özgüç ve Arman Aydın yeni şarkıları 'Sapla'yla müzikseverlerle buluştu. Geçtiğimiz bir buçuk yılda 'Dünya Fani' ve 'Diyardan Diyara' için bir araya gelen üçlü, dijital platformlarda toplam 150 milyondan fazla dinlendi. 'Sapla' için tekrar buluşan üç genç müzisyen, şarkıyı birlikte hazırladı.


DESTEK ZAMANI!
Türk sinemasında yeni bir Mehmetçik destanının yazılacağı "Nefes - Yer Eksi İki" filminin galası, önceki akşam Levent'te yapıldı. Deniz Baysal da geceye katılanlar arasındaydı. Baysal, "Canım arkadaşım Murat'a (Yıldırım) destek olmaya geldim. Zaten o işindeyse her şekilde güzeldir" dedi. (Doğan SAVAŞ)



22 YIL SONRA
Ece Vahapoğlu, 22 yıl önce 'Türkiye'nin En Başarılı Genci' ödülü aldığı sahnede bu kez aynı törenin sunuculuğunu yaptı. Töreni sunan Ece Vahapoğlu, 2001 yılında 'Kişisel Başarı' dalında aynı ödüle layık görülmüştü. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki gala gecesine iş, sanat, moda, siyaset ve eğitim sektörünün seçkin davetlileri katıldı.


HER YERDE ZİRVEDE!
ATV ekranındaki beşinci sezonunda da heyecanla izlenen Kuruluş Osman, Youtube'da 4.5 milyar izlemeyle kendi alanında bir rekora imza attı. Youtube'da 8.5 milyon abonesi ile Türk dizileri arasında zirvede yer alan Kuruluş Osman'ın 1. Bölümü 32 milyon izleme ile tüm diziler arasında da en çok izlenen bölüm olma özelliği taşıyor. Abonelerinin toplamı Youtube'da 17 milyona yaklaşan ve 11 Milyar izlenme elde eden 'Kuruluş Osman' tartışmasız Türkiye'nin en büyük dizi kanalı unvanını da elinde tutuyor.



ÇALKANTILI DÖNEM!
"Aldatmak"ın yeni bölüm konusu şöyle; İpek, Güzide'ye karşı oynadığı oyunda büyük bir hamle yapar. İyi niyeti bir kez daha suistimal edilen Güzide hem ailesini hem de ilişkisini tamir etmeye çalışır. Sezai ile Güzide'nin ilişkisi çalkantılı bir döneme girer. Kızına yeni kavuşan Sezai kime güveneceğini seçmek zorundadır. Oylum, bu zor zamanlarında hem eski erkek arkadaşının hem de eski dostunun yanında olamamanın verdiği acıyla baş eder. Kahraman'ın geçmişinden bir sır Dicleli ailesinin gündemini değiştirmek üzeredir.


RENKLİ FESTİVAL
Yeni yıl arifesi geldi çattı. Vadistanbul yılın bu en özel dönemi için hayata geçirdiği "Vadistanbul Winter Wonder' yılbaşı festivali ile 7'den 70'e herkese hitap edecek dopdolu bir program hazırladı. Yılbaşı çiçek aranjmanı, seramik boyama, cupcake tasarlama, gibi çok çeşitli tasarımlar misafirleri bekliyor.

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