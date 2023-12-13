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Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün kızı Mercan babaya emanet! ‘Mercan'a ben bakıyorum’

Özge Özpirinçci ile evlenen ve bu evlilikten 'Mercan' adında bir kız çocukları olan Burak Yamantürk, önceki gün Levent'teki bir hastaneye girerken görüntülendi. Yamantürk, "Biraz soğuk algınlığım var o yüzden serum taktırmak için geldim" dedi. İşte sizler için derlediğimiz 13 Aralık tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Aralık 2023 Güncelleme 13 Aralık 2023, 07:01
Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk’ün kızı Mercan babaya emanet! ‘Mercan’a ben bakıyorum’

2021 yılında oyuncu Özge Özpirinçci ile evlenen ve bu evlilikten 'Mercan' adında bir kız çocukları olan Burak Yamantürk, önceki gün Levent'teki bir hastaneye girerken görüntülendi. Yamantürk, "Biraz soğuk algınlığım var o yüzden serum taktırmak için geldim" dedi. Eşiyle ilgili konuşan Yamantürk, "Özge yeni bir diziye başladı ve genelde sette olduğu için bu aralar kızımız Mercan'la ben ilgileniyorum" şeklinde konuştu. (Aydın HAMZA)


MÜJDEYİ VERDİ!
İsmail Ege Şaşmaz, geçtiğimiz gün eşi Hande Ünal Şaşmaz ile birlikte Zincirlikuyu'daydı. Yakışıklı oyuncu, "Dijital platforma yeni bir projem var. İsmi sürpriz olsun" açıklamasında bulundu. Yakın zamanda anne ve baba olmaya hazırlanan çift, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi.


SEYİRCİYE ÖVGÜ!
Enis Arıkan, geçtiğimiz gün Gayrettepe'deydi. Arıkan, "Şu sıralar her şey yolunda gidiyor. 'Balina' oyunumuzun provalarına geldim. Seyircimiz bizi çok güzel destekliyor ve biletlerimiz satışa çıktığı tükeniyor" açıklamasında bulundu.


AŞKA VAKİT YOK!
Birce Akalay, Etiler'de bir kafeden çıkarken objektiflere yansıdı. Kendi mücevher koleksiyonunu yaratan Akalay, "Ticarete devam ediyorum. 2024 için koleksiyon hazırladım" dedi. Özel hayatı ile ilgili de konuşan Akalay, "Şu an hayatımda kimse yok... Hayatımı rölantiye aldım. Çok çalışıyorum o yüzden aşka vaktim yok" ifadesini kullandı. (Aydın HAMZA)


'HERKES MUTLU OLSUN'
Deren Talu önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Muhabirler ile ayaküstü sohbet eden Talu "Alışveriş yapmaya geldim. Kendime birkaç bir şey alacağım. Yeni yılda ailem ile İstanbul'da olacağım. Herkesin mutlu ve mesut geçireceği bir yıl olmasını diliyorum" dedi. (Doğan SAVAŞ)


LEOPAR HANDE!
Oyunculuğu sık sık eleştirilse de özel hayatıyla, özellikle de son bir yıldır sosyetenin ünlü ismi Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla çok konuşulan Hande Erçel, şimdi de kombiniyle gündem oldu.
Bir mücevherat markasının İstanbul'daki bir otelde düzenlediği 'Çin Yeni Yılı' kutlamasına leopar desenli elbisesiyle katılan Erçel, yine büyüledi. Normalde dekolteli kıyafetler tercih eden Erçel'in dekoltesiz leopar tarzı çok beğenildi.




BİZİMLE DEĞİLSİN!
En son Mert Yazıcıoğlu'nun yakın dostu Kubilay Aka ile kar tatile çıkan Dilan Çiçek Deniz hakkında, yeni bir aşk iddiası ortaya atılmıştı. Aka ile aşk yaşadığı iddia edilen güzel oyuncu, dedikodulara cevap vermemiş sessiz kalmayı tercih etmişti. Kar tatilinde Aka'ya verdiği pozları yayınlayan Çiçek'ten yeni pozlar geldi. Şort üstüne ceket kravat kombiniyle dikkatleri üzerine çeken Çiçek'in son tarzı beğenilmedi.



ERKEN YILBAŞI KUTLAMASI
Türk pop müziğinin renkli siması, güçlü kadın yorumcularından Atiye, Ataşehir'de yılbaşı partisinde sahneye çıktı. Atiye, enerjisi ve şarkılarıyla izleyenleri bir kez daha büyüledi. Son hiti "Dalgana Bak" ile partinin açılışını yapan Atiye, Salla, Budur, Ya Habibi, Soygun Var, Aşkistan, Maazallah gibi hitlerini arka arkaya söyleyerek, erken yılbaşı coşkusuna ortak oldu.



BABA OLUYOR!
2017'de aşk yaşamaya başladığı Adriana Catarina ile geçen yaz nikah masasına oturan 27 yaşındaki Fenerbahçe'nin Portekizli yıldız topçusu Miguel Crespo, ilk kez baba olacağını duyurdu. Crespo, bebek müjdesi veren eşi Adriana Catarina'yı öpücüğe boğdu. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan ünlü futbolcu, "1+1=3" mesajını yazdı ve artık üç kişi olacaklarını vurguladı. Öte yandan sarılacivertli kulübü babalık heyecanı sardı. Crespo'nun yanında Fred, Umut Nayir ve Serdar Aziz'in eşleri de hamilelik süreci yaşıyor.



MİNİK OYUNCU!
Galatasaraylı eski futbolcu Aydın Yılmaz ve eşi Ekin Yılmaz'ın oğlu Aksel Yılmaz oyunculuğa merak sardı. 8 yaşındaki minik Yılmaz, ilk oyunculuk deneyimini kadrosunda Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Hilmi Cem İntepe ve Hayal Köseoğlu'nun yer aldığı 'Altın Kafes' dizisinde "Alper" rolüyle yaşıyor.


SERGİ GEZİSİ
İnci Birant, kızları ile birlikte Ataşehir'deydi. Ailece geldikleri alışveriş merkezinde mağazaları dolaşanoyuncu, daha sonra sergi gezdi. Gezinti esnasında gazetecilerle sohbet eden oyuncu," Uzun zamandır merak ettiğimiz bir sergiye geldik" dedi.


BİR ŞARKI DAHA!
Elif Buse Doğan, Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkılarından "Yanmışım Sönmüşüm Ben"i kendi yorumuyla sevenlerine sundu. Arabesk müziğine katkıda bulunan isimler arasında yer alan Doğan'ın sesiyle yeniden hayat bulan şarkı, tüm dijital platformlarda yerini aldı.



MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR!
Ali Sunal önceki gün bir etkinliğe katıldı. Babası Kemal Sunal için açılan 'telif hakkı' davası sorularını cevaplayan sanatçı, "Kemal Sunal filmlerinde, babamın hakkı olduğunu düşünüyoruz ama maalesef onun hakkı yok. Onun mücadelesini veriyoruz. Kazanılmış davalar var ama süreç devam ediyor" dedi.



KÖŞEYE SIKIŞTILAR!
ATV ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın yarın akşam saat 20.00'de yayınlanacak olan 140. bölümünün konusu şöyle; Üstat Gera ve Karacelasun, Osman Bey'in oğlu Alaeddin'i öldürme planları yaparken Bala Hatun oğlu Alaeddin'in peşine düşer. Orhan Bey, annesi Malhun Hatun'a Holofira ile evleneceğini söylerken, Osman Bey ise Karacelasun ve Vasilis'i köşeye sıkıştırır.

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