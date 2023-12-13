Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk’ün kızı Mercan babaya emanet! ‘Mercan’a ben bakıyorum’



AŞKA VAKİT YOK!

Birce Akalay, Etiler'de bir kafeden çıkarken objektiflere yansıdı. Kendi mücevher koleksiyonunu yaratan Akalay, "Ticarete devam ediyorum. 2024 için koleksiyon hazırladım" dedi. Özel hayatı ile ilgili de konuşan Akalay, "Şu an hayatımda kimse yok... Hayatımı rölantiye aldım. Çok çalışıyorum o yüzden aşka vaktim yok" ifadesini kullandı. (Aydın HAMZA)



'HERKES MUTLU OLSUN'

Deren Talu önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Muhabirler ile ayaküstü sohbet eden Talu "Alışveriş yapmaya geldim. Kendime birkaç bir şey alacağım. Yeni yılda ailem ile İstanbul'da olacağım. Herkesin mutlu ve mesut geçireceği bir yıl olmasını diliyorum" dedi. (Doğan SAVAŞ)



LEOPAR HANDE!

Oyunculuğu sık sık eleştirilse de özel hayatıyla, özellikle de son bir yıldır sosyetenin ünlü ismi Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla çok konuşulan Hande Erçel, şimdi de kombiniyle gündem oldu.

Bir mücevherat markasının İstanbul'daki bir otelde düzenlediği 'Çin Yeni Yılı' kutlamasına leopar desenli elbisesiyle katılan Erçel, yine büyüledi. Normalde dekolteli kıyafetler tercih eden Erçel'in dekoltesiz leopar tarzı çok beğenildi.







BİZİMLE DEĞİLSİN!

En son Mert Yazıcıoğlu'nun yakın dostu Kubilay Aka ile kar tatile çıkan Dilan Çiçek Deniz hakkında, yeni bir aşk iddiası ortaya atılmıştı. Aka ile aşk yaşadığı iddia edilen güzel oyuncu, dedikodulara cevap vermemiş sessiz kalmayı tercih etmişti. Kar tatilinde Aka'ya verdiği pozları yayınlayan Çiçek'ten yeni pozlar geldi. Şort üstüne ceket kravat kombiniyle dikkatleri üzerine çeken Çiçek'in son tarzı beğenilmedi.